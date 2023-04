El Canciller Álvaro Leyva sugirió este martes que los más de 13 mil millones de dólares que Estados Unidos ha donado a Colombia a lo largo de las últimas dos décadas terminaron siendo "limosnas" que no contribuyeron a mejorar el país. Y que, si no se cambia de dirección, los nuevos recursos terminarán en el "basurero".



Leyva dio las declaraciones en Washington durante un evento en el Capitolio, donde se lanzó un nuevo grupo de trabajo para mejorar las relaciones entre ambos países.



"Claro que hay que invertir, pero para generar capacidad de crecimiento. Porque si no eso se torna en limosna. Se ha invertido esa cantidad de dinero en Colombia (13 mil millones de dólares). ¿Pero, y dónde está la movilidad social, o la distribución de la riqueza? ¿Por qué después de esas ayudas hay más área cultivada? ¿Falló el dinero o los colombianos? No… es que la situación es diferente, no se vio la parte estructural y eso hay que verlo porque si no todas esas ayudas terminan en el basurero", dijo el ministro de Exteriores en el evento, organizado por el Atlantic Council.



Canciller Álvaro Leyva en el debate de moción. Foto: Cancillería

Leyva también dijo que había llegado la hora de que EE. UU. le pague al país por ser el principal causante del calentamiento global.



De acuerdo con el diplomático, el mundo de hoy ha entrado en la era de la "compensación", donde los grandes contaminadores deben reparar a los afectados. "Los gases de efecto invernadero surgen acá (EE. UU.). ¿Cómo nos van a compensar eso? Y ustedes allá (Colombia) (combaten) la coca. No. Estamos en el mundo de la compensación, de la igualdad. Porque nos estamos ahogando todos con el calentamiento del planeta", dijo.



El Canciller, en su charla, insistió en que la Colombia del presidente Gustavo Petro no pretendía romper con más de 200 años de amistad sino mejorar la relación, pero desde una perspectiva distinta.



"Le dije al Secretario de Estado (Anthony) Blinken -afirmó Leyva- que esta es una Colombia nueva, de expectativas, no la Colombia de Pablo Escobar ni la de Nixon y la guerra contra las drogas, sino la de un exguerrillero que hoy es presidente, dentro de la democracia".

Gustavo Petro, presidente de Colombia. Foto: Presidencia

Luego añadió que por momentos esos 200 años habían sido "muy, muy equivocados" y que prueba de ello era que la charla de este martes -de no haber sido así- la estarían teniendo en el Departamento de Panamá".



Sobre el inesperado recorte en la gira del presidente Petro por Washington, Leyva dijo que había sido necesario, pues se pactaron dos reuniones con la oposición este viernes y sábado para despejar el camino para la conferencia en Bogotá sobre Venezuela el martes de la semana entrante.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter: @sergom68