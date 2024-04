Experto en Harvard reveló el secreto de Edwin Castro para ganar la lotería de EE. UU.

sí hay técnicas que se pueden seguir, tal como lo hizo Edwin Castro, el histórico ganador de un premio de Powerball por más de US$2.000'000.000. odos hemos soñado con ganarnos la lotería. Tener la posibilidad de hacer todos nuestros sueños financieros realidad, sin esfuerzo y de un momento a otro. Pero este es un juego de azar y las probabilidades de ganar un premio millonario son bastante bajas. Aunque, de acuerdo con un aspecto en Harvard,

pasa sus días en una mansión ubicada en las colinas de Hollywood al lado de estrellas de la industria del cine y la música. En noviembre pasado Castro fue el único ganador de un premio mayor por US$2.040'000.000. Luego de haber decidido que quería el premio en un pago global, en febrero finalmente recibió la enorme cifra de US$997'600.000. Por supuesto, su vida no ha sido la misma, y ahoray la música.

Además de su mansión valuada en alrededor de US$25'000.000, Edwin, de 30 años, también compró una casa de US$4'000.000 en su ciudad natal, Altadena. Y no solo eso, también adquirió un automóvil de lujo, un Porsche valorado en unos US$250.000. Su nueva fortuna, también ha traído desventajas, ahora teme por su seguridad, por lo que no va a ninguna parte sino al menos tres guardaespaldas.

La nueva vida del afortunado ganador podría deberse a algo más que un golpe de suerte. De acuerdo con Mark Glickman, profesor titular en la universidad de Harvard, probablemente Edwin Castro siguió una estrategia para haber obtenido el premio mayor y no tener que compartir el dinero con alguien más que tuviera un boleto con la misma combinación.

Según dijo el profesor al medio The Sun, la estrategia consiste en seleccionar números estrictamente aleatorios al jugar Powerball en lugar de varias opciones de patrones sugeridas por matemáticos y otras personas que aconsejan sobre cómo ganar la lotería.

En la opinión de él también experto en estadística, los patrones numéricos al jugar la lotería no brindan una ventaja, ya que son a menudo descubiertos por otras personas, lo que significa que también los usarán y, en caso de resultar ganadores, deben compartir las ganancias con alguien más. El especialista detalló: "si terminas seleccionando un montón de números que son similares a los de otras personas, entonces, si ganas, terminarás dividiendo el premio con todos los demás".

En ese sentido, la recomendación al jugar la lotería es asegurarse de elegir un conjunto de números que probablemente no seleccionarán otros. Es decir, no optar por un patrón. No obstante, Glickman aclaró que estadísticamente no había manera de que Castro obtuviera una ventaja con respecto a las probabilidades de acertar los números ganadores, este truco únicamente sirve para no tener que compartir el dinero.

Otro consejo si tiene el deseo de ganarse la lotería es jugar con cierta frecuencia, tal como lo hacía Castro considerando que, en la mayoría de los casos, simplemente perderá su dinero.

La lotería Powerball entregó millones a Edwin Castro. Foto:Powerball Compartir

Consejos para ganar la lotería según ChatGPT

La Inteligencia Artificial ChatGPT señala que ganar la lotería es una cuestión de suerte debido a que los números se eligen al azar. Enfatiza que las probabilidades de obtener un premio importante son bastante bajas. Sin embargo, hay una serie de consejos que brinda para maximizar las posibilidades de ganar: