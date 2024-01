Lo que revelarán documentos judiciales de Jeffrey Epstein que se publicarán esta semana

La inminente publicación de documentos judiciales con nombres asociados al fallecido financiero Jeffrey Epstein ha creado gran expectación, pues se espera que incluyan figuras prominentes ya conocidas como el príncipe Andrés de Inglaterra o el expresidente estadounidense Bill Clinton, pero también que revelen alguna incógnita.



La jueza Loretta Preska, del tribunal federal para el Distrito sur de Nueva York, ordenó que a partir del primero de enero se hicieran públicos los documentos hasta ahora sellados de un caso civil contra Epstein en el que se ocultaba la identidad de unas 190 personas mencionadas, y que pueden trascender en cualquier momento.

El financiero se suicidó en 2019 en una prisión federal en Nueva York, donde esperaba el juicio por presuntamente crear una red de tráfico sexual de menores en sus mansiones en la Gran Manzana y Florida. Las chicas más jóvenes tenían 14 años, según la Fiscalía.

Jeffrey Epstein.

Los documentos que se publicarán forman parte de una demanda por difamación presentada en 2015 por Virginia Giuffre, una de las principales denunciantes de Epstein, contra la examante y socia de este, la heredera británica Ghislaine Maxwell. El caso se cerró con un acuerdo extrajudicial en 2017.



Se espera con mayor expectación que se cite a personas asociadas a Epstein y Maxwell -especialmente hombres- como amigos, presuntos colaboradores o ayudantes de sus delitos, testigos y antiguos trabajadores, según el medio ABC News.



No obstante, los documentos incluyen también nombres de víctimas de abusos sexuales de Epstein, que solían ser mujeres muy jóvenes. La identidad de quienes eran menores de edad o no han hecho declaraciones públicas permanecerá oculta.



Asimismo, hay nombres que solo aparecen en listas de testigos potenciales o en propuestas de búsqueda para documentos electrónicos, agrega la cadena.



Muchos nombres ya son conocidos, puesto que fueron identificados durante el juicio de 2021 contra Maxwell, condenada a 20 años de prisión por ayudar al financiero a abusar sexualmente de menores; o bien han dado entrevistas o han sido objeto de denuncia.

Esta imagen de prueba sin fecha obtenida el 8 de diciembre de 2021 del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el Distrito Sur de Nueva York muestra a la socialista británica Ghislaine Maxwell y al financiero estadounidense Jeffrey Epstein.

Nombres familiares

Se sabe que constará el del príncipe Andrés, a quien Giuffre demandó por abuso sexual y con quien alcanzó un acuerdo extrajudicial, y también el expresidente Clinton (1993-2001), identificado por ABC News como 'John Doe 36', a quien Giuffre intentó infructuosamente citar a declarar.



Clinton, sobre el que no pende ninguna acusación, consta en las listas de pasajeros de los vuelos de Epstein a diferentes países, pero no está clara su posible presencia en una de las islas del financiero, algo que asegura Giuffre pero él niega.



Entre las incógnitas está 'Jane Doe 162', una mujer que testificó haber estado con el príncipe Andrés, Maxwell y Giuffre en la mansión del financiero en Nueva York, señala el mismo medio.



Cabe recordar que Epstein, incluso tras su condena en 2008 por proxenetismo con una menor en Florida y estando registrado como delincuente sexual, era una figura con importantes conexiones en Estados Unidos y más allá, sobre todo en las élites de todo el espectro político y social.



Se le ha relacionado con el expresidente Donald Trump (2017-2021), el fundador de Microsoft Bill Gates, el exabogado Alan Dershowitz, el académico Noam Chomsky o el cineasta Woody Allen, entre otros.



La jueza Preska fijó la fecha del primero de enero para dar tiempo a objetar a quien se opusiera a la publicación de su nombre, aunque concedió a los abogados de al menos una víctima, 'Jane Doe 107', tiempo hasta el 22 de enero para prueben que corre peligro en el país donde vive si es identificada.



