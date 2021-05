Expectativa ante informe de inteligencia de EE. UU. sobre ovnis

La sociedad espera obtener una respuesta cuando, el próximo mes, llegue al Congreso de Estados Unidos un informe sobre los archivos secretos del gobierno sobre ovnis, tras años de avistamientos y videos de objetos aún no identificados.

Pero el informe del director de Inteligencia Nacional, en el que se reúnen archivos militares clasificados, podría no explicar decenas de incidentes señalados durante décadas en los que supuestamente estaban implicados objetos voladores no identificados.



(Le puede interesar: El Pentágono confirma que video filtrado de ovni es auténtico)

Facebook Twitter Linkedin

El expresidente Obama dijo el 17 de mayo que hay imágenes de objetos en el cielo que "no sabemos exactamente qué son". Foto: Alex Edelman. AFP

Si bien mantienen abierta la teoría alienígena, los funcionarios del Pentágono dejan claro que su objetivo real está en si los ovnis, o los fenómenos aéreos no identificados (UAP, por su sigla en inglés) en lenguaje del ejército estadounidense, representan una amenaza real para la Tierra.



A medida que se acerca la fecha de la presentación, la expectativa respecto al informe va en aumento a pesar de que solo se hará pública una versión del informe reducida, mientras que una más detallada permanecerá en secreto.

Para el departamento, sin embargo, no se trata de extraterrestres, sino de equipos tecnológicos creados por rivales estadounidenses FACEBOOK

TWITTER



El noticiero de CBS "60 Minutes" entrevistó a pilotos de la Marina de Estados Unidos que dijeron haber visto naves que volaban más rápido y eran más ágiles que cualquier otra vista antes. Los funcionarios con acceso a inteligencia clasificada investigaron el misterio.



"Lo que es cierto, y de hecho lo digo en serio, es que hay imágenes y registros de objetos en el cielo que no sabemos exactamente qué son", dijo el expresidente Barack Obama a "The Late Late Show", el 17 de mayo.



"Hay muchos más avistamientos de los que se han hecho públicos", dijo John Ratcliffe, quien fue director de Inteligencia Nacional durante los últimos ocho meses de la administración de Donald Trump, en Fox News en marzo. "Hay casos en los que no tenemos explicaciones para algunas de las cosas que hemos visto".



(Lea también: Descargue archivos sobre ovnis y otros temas secretos desclasificados)

Facebook Twitter Linkedin

El Departamento de Defensa publicó el año pasado tres videos grabadas por pilotos de la Marina en los que parecen verse objetos voladores no identificados. Foto: Getty Images / BBC Mundo

¿Drones y globos de fiesta?

El año pasado, el Departamento de Defensa estadounidense publicó tres videos en blanco y negro grabados por pilotos de la Marina en los que parecen verse ovnis. Los pilotos expresan asombro por lo que están viendo y no ofrecen ninguna explicación.



Para el departamento, sin embargo, no se trata de extraterrestres, sino de equipos tecnológicos creados por rivales estadounidenses que eran desconocidos por los pilotos.



En agosto, el Pentágono formó un grupo de trabajo "para detectar, analizar y catalogar las UAP que podrían representar una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos".



Pero el ejército no quiere revelar los resultados de sus investigaciones internas porque espera proteger sus propias actividades, así como su tecnología e inteligencia.



Si los UAP son de un adversario potencial, el grupo de trabajo no quiere proporcionar información para evitar dar detalles de lo que se conoce o se desconoce, dijo un funcionario del Pentágono.



Eso deja muchos incidentes "sin explicación", al menos para el público. Sin embargo, los funcionarios dijeron que muchos de los avistamientos de ovnis en realidad pueden ser objetos que abarrotan cada vez más el espacio aéreo: globos meteorológicos, globos metálicos de fiesta, drones aficionados y profesionales.



Además, hay muchas variables que afectan lo que los pilotos creen que están viendo: su propia velocidad, reflejos del sol, el clima y otras circunstancias.



Un piloto que sobrevuela el océano podría pensar que un objeto se mueve a una velocidad extrema y, en realidad, se mueve tan lentamente como un automóvil.



Además, los avistamientos también podrían ser de los propios experimentos y prototipos clasificados del Pentágono.



(En otras noticias: El objeto espacial que confirmaría vida fuera del sistema solar)



"El Departamento de Defensa se toma muy en serio los informes de incursiones en nuestro espacio aéreo -por cualquier avión, identificado o no identificado- e investiga cada uno", dijo Sue Gough, portavoz de esta cartera.



"A medida que recopilamos datos adicionales, esperamos cerrar la brecha entre lo identificado y lo no identificado y evitar sorpresas estratégicas con respecto a la tecnología del adversario", dijo.

'Simplemente no lo sabemos'

La preocupación es que alguno de los incidentes sea de tecnología que Estados Unidos no tiene pero que China o Rusia sí.



"Si alguien está ahí arriba tratando de identificar cómo entrenamos y cómo luchamos, eso les da una ventaja", dijo el funcionario del Pentágono.



Luis Elizondo, quien trabajó en el Pentágono investigando ovnis, dijo en el programa de ABC News "This Week" el domingo que algunos de los objetos que han sido avistados "pueden superar a cualquier cosa que tengamos".



"Sabemos que lo que sea que haya en nuestros cielos es real. La pregunta es, ¿qué es?", dijo. "La conclusión es que simplemente no lo sabemos".

Más noticias

- Republicanos siguen lejos de acordar plan de infraestructura con Biden

- Cómo y dónde vacunarse en Miami contra el covid

- Ratifican a la primera mujer como secretaria del Ejército de EE. UU.