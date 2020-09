Exmodelo dice que Donald Trump la agredió sexualmente en 1997

Una exmodelo acusó este jueves al presidente estadounidense, Donald Trump, de agredirla sexualmente durante el US Open de tenis en 1997.



Amy Dorris contó al diario británico The Guardian que el multimillonario republicano la besó y tocó sin su consentimiento, unas acusaciones desmentidas por los abogados del mandatario en el mismo periódico, a menos de siete semanas de las presidenciales en Estados Unidos.

(Lea también: La estatua de Melania Trump que reemplaza a la que fue quemada)



Según Dorris, Trump, que era entonces un promotor inmobiliario y famoso neoyorquino, la agredió el 5 de septiembre de 1997 delante de los aseos de su palco en el US Open, el gran slam estadounidense.



"Me metió la lengua en la garganta mientras lo rechazaba. Entonces me apretó más, puso sus manos sobre mi trasero, mis pechos, mi espalda, todo", dijo Dorris, añadiendo que le había pedido a Trump que parara.



Éste, que tenía 51 años en aquel momento, ignoró su rechazo, precisó.



"Estaba atrapada por su abrazo, no podía salir", dijo. La mujer, que tenía 24 años en el momento de los presuntos hechos, dice que tuvo "náuseas" y que se sintió "ultrajada".



(Además: Tras denuncias de abuso sexual, esta es la respuesta de Salcedo Ramos)



El presidente estadounidense ha sido acusado de agresión o acoso sexual por más de una decena de mujeres, entre ellas una editorialista, E. Jean Carroll, quien lo acusa de haberla violado a mediados de los años 90.



Trump niega todas esas acusaciones. En el caso de E. Jean Carroll, desmintió su denuncia alegando que no era "su tipo de mujer".



Justo antes de las elecciones de 2016, se publicó un vídeo de 2005 del exmagnate inmobiliario en el que se jactaba de poder atrapar a las mujeres por sus genitales gracias a su notoriedad.



(Más de su interés: Periodista asegura tener pruebas de que Donald Trump abusó de ella)



AFP