Anthony Resto es un exluchador que logró frustrar el intento de un posible tiroteo dentro de un Club nocturno en Tampa, Estados Unidos, a manos de un hombre que usaba una máscara de diablo.



El suceso ocurrió en la madrugada del pasado 19 de marzo, cuando el sujeto identificado como Michael Rudman, de 44 años, caminaba hacia la entrada del bar.

En los videos de las cámaras del club se puede ver cómo Rudman pasa desapercebido entre las personas que esperan afuera del lugar, pero rápidamente es interceptado por Resto, al percatarse del objeto que tenía en una de sus manos.



Acto seguido, el exluchador inicia un forcejeo con el hombre, quien no permite que le quite el arma. Sin embargo, Resto consigue arrebatársela.



Entre tanto, uno de los compañeros de trabajo del guarda, que observa el incidente, sale del interior del bar para ayudarle a reducir a Rudman, mientras las autoridades llegan al lugar.



Acción que el jefe interino del Departamento de Policía de Tampa, Lee Bercaw, calificó como heroico, ya que los hombres evitaron una masacre.



"No hay duda de que los guardias de seguridad que desarmaron a este sospechoso salvaron docenas de vidas con sus actos heroicos”, dijo el policía en entrevista con el noticiero local 'Fox 13 News'.



Pese a que las autoridades no confirmaron si el plan del Anthony Rudman era efectuar un tiroteo al interior del bar, los agentes hallaron en su vehículo artefactos cortopunzantes y municiones de otras armas de fuego.

🚨𝐓𝐚𝐦𝐩𝐚 𝐏𝐃 𝐚𝐫𝐫𝐞𝐬𝐭𝐬 𝐦𝐚𝐬𝐤𝐞𝐝, 𝐚𝐫𝐦𝐞𝐝 𝐬𝐮𝐬𝐩𝐞𝐜𝐭 𝐚𝐭𝐭𝐞𝐦𝐩𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐞𝐧𝐭𝐫𝐲 𝐚𝐭 𝐠𝐞𝐧𝐭𝐥𝐞𝐦𝐚𝐧’𝐬 𝐜𝐥𝐮𝐛

READ: https://t.co/yAafAWKx02

Michael Rudman, 44, arrived @ Mons Venus wearing a devil mask w/ "Kill" and "Darkk One" written on his arms pic.twitter.com/rlwH6r2i2t — Tampa Police Department (@TampaPD) March 21, 2023

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

