Exjefe de campaña de Trump se declaró culpable de conspiración

El exjefe de la campaña presidencial de Donald Trump acordó declararse culpable de dos cargos criminales como parte de un acuerdo con el fiscal especial Robert Mueller, quien investiga la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016, según documentos judiciales publicados este viernes.



Paul Manafort se declara culpable de un cargo de conspiración contra Estados Unidos y otro de conspiración para obstruir a la justicia, según documentos presentados en el Tribunal de Distrito de Columbia.

La selección de un jurado comenzará este lunes para cargos que incluyen conspirar para lavar dinero, conspirar para defraudar a Estados Unidos, no registrarse como agente extranjero y falsificación de testigos.



La decisión de Manafort puede representar un revés para el presidente Trump, quien el mes pasado había elogiado a su colaborador por no llegar a un acuerdo con los fiscales, como lo hizo el exabogado personal del presidente Michael Cohen.



"A diferencia de Michael Cohen, no se quebró ni inventó historias para conseguir un 'trato'. ¡Cómo respeto a un hombre valiente!", escribió Trump en Twitter el 22 de agosto.



Noticia en desarrollo.



AFP ​