EE.UU. no descarta que el ataque con dron pueda afectar a su presencia en Siria e Irak

Este domingo 28 de enero, Joe Biden, presidente de Estados Unidos, dio a conocer un ataque con drones que causó la muerte de tres soldados estadounidense en una base militar al noreste de Jordania, cerca de la frontera con Siria.



Esto sucedió en el marco del enfrentamiento que no ha parado de escalar entre Israel y Hamás. Sin embargo, Biden afirmó a través de un comunicado que "fue llevado a cabo por grupos militantes radicales respaldados por Irán que operan en Siria e Irak", lo que ha generado preocupación en el país de América del Norte por una posible guerra.



Debido a que el ataque constituye la primera vez que miembros del Ejército estadounidense mueren desde el estallido del conflicto en la Franja de Gaza, los estadounidenses temen un enfrentamiento entre Estados Unidos e Irán.



Ante esta situación, John Kirby, portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, declaró en medio de una entrevista con CNN: "No buscamos una guerra con Irán. No buscamos un conflicto más amplio en Oriente Medio".



Kirby también señaló que responderán de manera "consecuente" al ataque que causó el fallecimiento de los soldados estadounidenses. "No hay duda de que habrá una respuesta, pero como hemos hecho en el pasado, se dará en el momento y la forma de nuestra elección. Haremos lo que tengamos que hacer", manifestó el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional para la cadena MSNBC.

John Kirby, uno de los portavoces de la Casa Blanca. Foto: EFE/EPA/Julia Nikhinson

Por su parte, la subportavoz del Pentágono, Sabrina Singh, apuntó el ataque tiene la "huella" de Irán, acompañando las palabras del mandatario estadounidense que afirma la participación del país situado en el Sur de Asia.



"Irán desempeña sin duda un papel en esos grupos. Los arma, equipa y financia. No tengo más que compartir en cuanto a si los líderes de Irán dirigieron este ataque, pero puedo decir que sabemos que estos grupos cuentan con el apoyo de Irán y que, por lo tanto, tiene sus huellas en esto", indicó Singh.



Irán se distancia del ataque que causó la muerte de los soldados estadounidenses en Jordania

Según información de EFE, se conoció que este martes Irán insistió en no ser responsable del ataque que causó la muerte de los soldados estadounidenses en Jordania. Además, apeló a una solución "política" para evitar un enfrentamiento.



"La Casa Blanca sabe muy bien que la solución para poner fin a la guerra y el genocidio en Gaza y la actual crisis en la región es política", señaló Hossein Amir Abdolahian, ministro de Asuntos Exteriores iraní, a través de su cuenta de X (antes Twitter).



Unos minutos antes, Amir Saeid Jalil Iravani, embajador iraní ante la ONU, envió una carta con la que resaltó el rechazo de cualquier relación de Teherán con las milicias regionales.



“No hay ningún grupo afiliado con las Fuerzas Armadas de la República Islámica de Irán, ya sea en Irak, Siria o en otros lugares, que opere directamente o indirectamente bajo el control de la República Islámica de Irán o actúe en su nombre”, indicó Iravani.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de EFE y AFP