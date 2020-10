Excongresista de EE. UU. pide explicaciones a Iván Cepeda

En una carta dirigida al senador Iván Cepeda, el excongresista de Florida Connie Mack le pide que aclare su cercanía con las Farc y algunos de sus miembros considerados terroristas y narcotraficantes de su país. Por su parte, el senador colombiano afirmó que hay una campaña de persecución en su contra con el propósito de intimidarlo y que solo debe "responder ante autoridades competentes".



(Lea también: Piden investigar visitas de Cepeda a 'paras' en EE. UU.)



Mack, miembro del partido republicano, fue legislador hasta el año 2013. Hace un mes la campaña @FreeUribe, creada por la firma de relaciones públicas que contrató el expresidente Álvaro Uribe Vélez para defenderlo en EE. UU., anunció que Mack se había sumado a sus esfuerzos.

En la carta, Mack le dice a Cepeda que debe contestar nueve preguntas sobre eventos que dice podrían ser considerados conductas criminales y sostiene que EE. UU. debería abrir una investigación para llegar al fondo del asunto.

Muchas de ellas están relacionadas a su cercanía con Jesús Santrich e Iván Márquez, dos miembros de esta guerrilla que hicieron parte del proceso de paz, pero que decidieron retomar las armas. Así mismo, con Hugo Chávez y Nicolás Maduro, este último acusado recientemente ante las cortes de EE. UU. por narcotráfico y lavado de activos.



(Le puede interesar: Iván Cepeda niega ofrecimientos a paramilitares presos en EE. UU.)



"Creo que los estadounidenses deben conocer la verdad sobre su posible rol en décadas de actividades criminales entre sus aliados políticos y asociados. Para poder obtener esa verdad le pido que por favor conteste estas preguntas de manera pública", le dice el exlegislador.



¿Por qué -le pregunta Mack- obstruyó usted de manera activa la extradición a EE. UU. de Santrich, pese a que un gran jurado en este país lo solicitó para que respondiera por serios crímenes?

Además, le pide contestar cuántos contactos y comunicaciones ha tenido con Santrich desde que lo ayudó "a salir de Colombia" en mayo del 2019 y si esos contactos se mantienen aún.



Le pide también que dé la fecha en la que se enteró de que Santrich pensaba escapar de la justicia y reanudar la lucha armada y si ha borrado los emails y chats que mantuvo con el guerrillero.



(Lea también: Vamos a apelar la decisión’: Cepeda sobre libertad de Uribe')



Más delicado aún, le dice a Cepeda que aclare si se comunicó con Santrich o Márquez entre 1999 y el 2008, cuando estos líderes ya eran sindicados por narcotráfico en EE. UU. y aún no se habían iniciado las negociaciones de paz.



Y le pide que aclare si habló con miembros de las Farc antes de viajar a EE. UU. para entrevistarse con los paramilitares encarcelados en este país con el objetivo de buscar información para incriminar al expresidente colombiano.

La respuesta de Cepeda

Por su parte, Cepeda publicó un video en Twitter donde dice que hay una campaña para intimidarlo. "El uribismo en alianza con sectores del Partido Republicano ha lanzado una campaña de persecución en mi contra, utilizando mentiras y calumnias en EE. UU. El propósito de esa campaña es intimidarme y también vengarse por el hecho de que su caudillo, el exsenador Uribe, haya sido objeto de una reclusión por meses e igualmente haya tenido que renunciar al Senado de la República".

De cara a la sucia campaña del uribismo y sus aliados republicanos que están en campaña electoral en Estados Unidos: pic.twitter.com/LY93yWcKVq — Iván Cepeda Castro (@IvanCepedaCast) October 22, 2020

"Yo, por supuesto, no me voy a dejar intimidar. Y voy a estudiar las medidas legales y jurídicas que proceden en este caso. Solamente debo responder ante autoridades competentes y no ante cualquier líder político en EE. UU. que esté haciendo campaña electoral", añadió el senador. "No han podido intimidarme, ni el uribismo ni su jefe en Colombia, tampoco podrán hacerlo sus aliados en EE. UU.", finalizó Cepeda.



(Le puede interesar: Uribistas celebran decisión sobre el exmandatario)



Hace una semanas el congresista Mario Diaz- Balart escribió otra carta al Departamento de Justicia en la que pide investigar las visitas que Cepeda le hizo a los paramilitares entre el 2008 y el 2009.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

WASHINGTON

Lea también:

-Elevan denuncias de abuso policial a la Corte Penal Internacional

-'Luigi' Echeverri debe retractarse tras dura carta contra Iván Cepeda