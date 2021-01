La importancia de apostar por un mundo cuadripolar

Tras disminuir el papel global de Estados Unidos, y mientras buena parte de su dirigencia se resiste a aceptar la creciente influencia de China, la presidencia de Donald Trump –a punto de concluir– puede leerse como el último suspiro de una época unipolar.



Muchos asumen que el mundo unipolar posterior a la Guerra Fría está dando paso a un orden internacional bipolar dominado por Estados Unidos y China, pero ese resultado no es inevitable ni deseable. Por el contrario, hay muchas razones para trabajar por un mundo en el que Europa y las economías emergentes desempeñen un papel más asertivo.



Sin duda, como la autocracia económicamente más exitosa del mundo, China ya ha logrado una influencia geopolítica significativa en Asia y más allá. Durante las dos crisis globales más recientes, el colapso financiero de 2008 y la pandemia actual, el Partido Comunista chino ajustó rápidamente la economía política del país en respuesta a circunstancias cambiantes, solidificando así su control sobre el poder.



Y debido a que los países que no quieren seguir la línea de EE. UU. ahora recurren rutinariamente a China en busca de inspiración y, a menudo, apoyo material, ¿qué podría ser más natural que China emergiendo como uno de los dos polos del poder global?



Pero el hecho es que un mundo bipolar sería profundamente inestable. Su aparición aumentaría el riesgo de conflicto violento (según la lógica de la Trampa de Tucídides), y su consolidación haría que las soluciones a los problemas globales dependan totalmente de los intereses nacionales de las dos potencias reinantes. En este escenario, tres de los mayores desafíos que enfrenta la humanidad serían ignorados o empeorados.

Los tres retos

El primer desafío es el poder concentrado de las Big Tech. Si bien la tecnología a menudo se presenta como un frente clave en el conflicto entre EE. UU. y China, existe una congruencia considerable entre los dos países: ambos están comprometidos con la búsqueda del dominio algorítmico sobre los humanos, mediante el cual los gobiernos y las corporaciones utilizan las plataformas digitales y la inteligencia artificial (IA) como herramientas para vigilar y controlar a la ciudadanía.



Hay diferencias, por supuesto. Mientras que el gobierno de EE. UU. ha adoptado la propia visión de las grandes tecnologías y se ha vuelto subordinado a la industria, los gigantes tecnológicos chinos permanecen a merced del gobierno y deben cumplir con su agenda. Por ejemplo, una investigación reciente muestra cómo la demanda de tecnologías de vigilancia de los gobiernos locales da forma a la investigación y el desarrollo de los creadores de inteligencia artificial chinos.



En cualquier caso, es probable que ninguno de los dos países fortalezca los estándares de privacidad y otras protecciones para la gente común, y mucho menos redirija la trayectoria de la investigación de IA para que sus beneficios sean inequívocos y ampliamente compartidos.



Asimismo, la defensa de los derechos humanos y la democracia sería una prioridad baja en un mundo bipolar. Con el aumento de la represión en China, los Estados Unidos pueden parecer, en comparación, un ejemplo de estos valores. Pero el compromiso de Estados Unidos con la democracia y los derechos humanos es escaso y, en general, no se toma en serio en el extranjero.



Después de todo, Estados Unidos ha derrocado gobiernos democráticamente elegidos pero insuficientemente amistosos en América Latina, Asia y África. Y cuando ha apoyado la democracia en lugares como Ucrania, generalmente ha tenido un motivo oculto, como el deseo de contrarrestar o debilitar a Rusia.



El tercer gran problema que probablemente recibirá poca atención en un mundo bipolar chino-estadounidense es el cambio climático. En los últimos años, China ha mostrado más apoyo a los acuerdos internacionales destinados a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que Estados Unidos.



Pero las dos superpotencias no solo son los dos mayores emisores de gases de efecto invernadero del mundo, sino que ambos también están sujetos a modelos económicos intensivos en el uso de energía.



China seguirá dependiendo del crecimiento de su industria manufacturera, mientras que los consumidores y las industrias en crecimiento (como la computación en la nube) mantendrán una alta demanda de energía en EE. UU. Y uno puede esperar que el interés a corto plazo de ambas partes en la supremacía económica supere el interés de todos los demás en una transición rápida hacia energías verdes o limpias.



Por el contrario, es mucho más probable que todos estos problemas globales se aborden de mejor manera en un mundo con dos polos adicionales, que estarían representados por la Unión Europea y un consorcio de economías emergentes, tal vez dentro de una nueva organización, una ‘E10’, que comprenda a México, Brasil, India, Indonesia, Malasia, Turquía y Sudáfrica, entre otros.



Un mundo cuadripolar así sería menos propicio para una nueva guerra fría y traería voces más diversas a la gobernanza global.



La Unión Europea (UE) ya se ha convertido en un abanderado de la protección de la privacidad y la regulación de las Big Tech, y está bien posicionada para rechazar la automatización algorítmica. Aunque son las empresas estadounidenses y chinas las que generan en gran medida las preocupaciones sobre la privacidad, la manipulación del consumidor y el desarrollo de IA que reemplaza a la mano de obra, el mercado europeo es tan grande e importante que puede inclinar el campo de juego a nivel mundial.



Pero un polo estratégico que habla por las economías emergentes puede tener aún más consecuencias. Si la IA continúa desplazando a los humanos en el lugar de trabajo, las economías emergentes serán las mayores perdedoras, porque su ventaja comparativa es la abundante mano de obra humana. Dado que la automatización ya está reduciendo la oferta de puestos de trabajo que anteriormente se habían deslocalizado a estas economías, es fundamental que tengan voz en los debates globales que determinarán cómo se diseñan e implementan las nuevas tecnologías.



Europa y el mundo emergente también pueden formar un grupo poderoso contra las emisiones que generan los combustibles fósiles. Si bien la UE se ha convertido en un líder mundial en descarbonización, las economías emergentes tienen un gran interés en la acción climática, porque sufrirán de manera desproporcionada el calentamiento global, a pesar de haber contribuido en menor medida al problema.

Solución parcial

Sin duda, un mundo cuadripolar no sería una panacea. Con una gama más amplia de voces y la posibilidad de coaliciones más oportunistas, sería mucho más difícil de manejar que el mundo unipolar del pasado reciente. Con Brasil, México, India y Turquía ahora liderados por autoritarios que intentan silenciar a sus oponentes, los medios independientes y los grupos de la sociedad civil, Europa inevitablemente se encontraría en desacuerdo con este bloque en lo que respecta a los derechos humanos y la democracia.



Sin embargo, incluso así, un mundo cuadripolar ofrecería más esperanzas que la alternativa bipolar. Llevar a estos países a la mesa internacional podría hacerlos más dispuestos a tolerar la oposición en casa. Además, las economías emergentes pueden cooperar como un frente único solo si abandonan su comportamiento más autoritario, nacionalista y destructivo. El comienzo de un mundo cuadripolar puede producir dividendos inesperados.



DARON ACEMOGLU*

© Project Syndicate - Cambridge* Daron Acemoglu, profesor de economía en el MIT, es coautor (con James A. Robinson) de The Narrow Corridor: States, Societies, and the Fate of Liberty.