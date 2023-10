Eugenio Derbez: ¿sabía que ninguno de sus hijos se apellida así? Este es su nombre real

Eugenio Derbez es una de las personalidades más reconocidas en México y en Hollywood. Es también uno de los pocos mexicanos que ha logrado ganar un Oscar gracias a su talento, solo que él lo hizo de la mano de su equipo y no en solitario. Sin embargo, más allá de su trayectoria artística, hay un tema de interés en torno a su vida privada: el nombre real de sus hijos.



Los Derbez son una de las familias que han dejado un gran legado en México, pues a lo largo de los años, tanto Eugenio como sus cuatro hijos han participado en una gran cantidad de proyectos. Pero algo que ha llamado la atención de muchos fanáticos, es que Derbez no es su apellido oficial, ya que este solo pertenece al protagonista de No se aceptan devoluciones.

El nombre real del histrión es Eugenio González Derbez, lo que significa que el apellido con el que reconoció a Vadhir, José Eduardo, Aitana y Aislin es en realidad González. No obstante, toda su vida se le conoció con el apellido de su madre, la primera actriz mexicana Silvia Derbez. Así que, él y sus hijos lo adoptaron como su nombre artístico.

¿Cómo se llaman los hijos de Eugenio Derbez?

El nombre completo de la primogénita del actor es Aislinn González Michel, su madre es Gabriela Michel, con quien estuvo casado de 1986 a 1987. Así, Aislinn optó por heredar el apellido artístico de su papá y desde entonces se presenta con ese nombre frente a las cámaras. Por su parte, Vadhir Derbez, el segundo hijo de Eugenio quien sí tiene el apellido Derbez; sin embargo, lo tiene como nombre: Vadhir Derbez Alejandro González Torres.

José Eduardo Derbez, el tercer hijo de Eugenio, es producto de la relación que tuvo con la también actriz Victoria Ruffo, pero no se apellida como la mamá, su nombre real es José Eduardo Eugenio González Martínez del Río. Finalmente, Aitana Derbez, la hija menor del productor de cine y que es también hija de Alessandra Rosaldo, se llama en realidad Aitana González Sánchez.