Estrella de Playboy confesó por qué dejar California la ayudó a alcanzar el éxito

Puede que hoy no muchos recuerden a Tiffany, una estrella del pop que triunfó en los ochentas y logró colocar dos sencillos en el número uno de las listas en Estados Unidos con sus canciones I Think We're Alone Now y Could've Been. Incluso, estableció un récord como la artista femenina más joven en encabezar las listas de Billboard con su álbum debut. Pero a pesar de los éxitos que había conseguido, quiso dar un giro a su carrera para que la tomaran más en serio y posó para Playboy. Eso, y dejar California, son dos decisiones de las que no se arrepiente.

A la par de su carrera musical, Tiffany hizo su debut como actriz representando a Judy Jetson en Jetsons: The Movie, después participó en otras cintas e hizo doblajes para distintas películas animadas. Aunque alcanzó sus mayores éxitos en los 80, su carrera siguió destacando años después.



En el 2000 Billboard calificó su álbum "The color of silence" como uno de los 10 mejores del año; en 2011 lanzó un disco de música country; y en 2016 fue coproductora de su propio álbum. Durante la pandemia comenzó a organizar eventos privados en restaurantes de todo el país con un menú especial elaborado por ella y mezclado con entretenimiento y música. A la fecha ha vendido más de 15 millones de álbumes.

Facebook Twitter Linkedin

Tiffany Foto: Instagram @tiffany_tunes

Pero uno de los sucesos que marcó su trayectoria fue cuando decidió posar para la revista Playboy y también dejar California para mudarse a Tennessee, a un ambiente de vida mucho más tranquilo en el cual pudiera disfrutar de sus momentos en familia y seguir impulsando su carrera.

Tiffany, la estrella que dejó el bullicio de California

A pesar de la fama que había alcanzado como cantante de pop adolescente, Tiffany quería que sus admiradores la vieran de una manera diferente y llamar la atención de un nuevo público, por lo que en 2002 posó desnuda para Playboy.

Sobre esa decisión dijo a Fox News Channel: "todavía me encanta lo que hice, fue genial". En ese momento se enfrentaba con la idea de que era una estrella de un solo éxito por lo que su arriesgada decisión cambió por completo la percepción de quién era. "Definitivamente hice dieta para esa sesión, estaba en muy buena forma, así que siempre miraré esa experiencia con cariño y creo que sin duda cambió mi audiencia. Siempre he tenido una base de fans femenina, pero mi base de fans masculinos creció mucho después de Playboy y se quedaron, los convertí en verdaderos fanáticos de la música", dijo.

Facebook Twitter Linkedin

Tiffany Foto: Instagram @tiffany_tunes

Además de haber llamado la atención por posar en la revista para adultos, otra razón por la cual Tiffany se destaca es que decidió dejar el bullicio de California para mudarse a Tennessee en donde ha vivido durante los últimos 20 años: "Vine a Nashville por primera vez cuando tenía 10 años. He estado regresando desde entonces. Me encanta estar en el campo, soy una chica de campo de corazón, he viajado por todo el mundo y este lugar siempre ha sido mi hogar, nunca miré atrás".

Así, la estrella actualmente reside en las afueras de dicho estado, en una pequeña comunidad rural en donde, afirmó, puede disfrutar de un ritmo de vida más lento. Pero no por vivir en un estado con un ambiente más sencillo está lejos de las comodidades. Su casa tiene aproximadamente seis acres y medio de vegetación y árboles. La artista declaró que le gusta plantar flores, leer libros y volver a conectar consigo misma. Señala que si bien cuando va a Los Ángeles extraña la playa, tras tres o cuatro horas de tráfico se da cuenta de que prefiere Tennessee.

Y más allá de una cuestión de gustos personales, Tiffany dijo que dejar California le ha permitido mantener su esencia artística, pues desde el refugio en su rancho ha tenido la oportunidad de ocuparse de su música. Como ejemplo, grabó el tema principal de la película Ladies of the '80s: A Divas Christmas que se estrenará el 2 de diciembre por Llifetime.