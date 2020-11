El cónsul le responde / Estoy varado en EE. UU., ¿puedo quedarme?

Cónsules de la Embajada de EE. UU. en Colombia responderán a partir de este lunes preguntas de los internautas de EL TIEMPO.COM.



Soy un colombiano que se encuentra en los Estados Unidos. Llegué en marzo con visa de turista y, aunque planeaba irme en abril, me quedé durante los seis meses de suspensión de los vuelos comerciales internacionales en Colombia. Debido a que mi visa de EE. UU. aún es válida, ¿puedo quedarme?

Es el oficial de inmigración en el puerto de entrada, no la validez de su visa, quien determina cuánto tiempo puede permanecer en los Estados Unidos. La mayoría de los turistas son admitidos por seis meses. Para verificar la fecha requerida de salida —en otras palabras, la fecha en la cual su estadía autorizada expira— abra su pasaporte y mire la fecha en la parte inferior del sello de admisión a los Estados Unidos.

El sello de admisión es estampado en puertos de entrada a la llegada. Este sello es impreso en un pasaporte e incluye la fecha de admisión, el tipo de admisión y la fecha de hasta cuando es admitido. Foto: Embajada de Estados Unidos

Si no obtuvo un sello, usted también puede verificar el historial de su I-94 (registro de entrada y salida de Estados Unidos) en línea. Si su admisión aparece como “D/S” o “Duration of Status” (duración del estatus) en lugar de una fecha, significa que usted puede permanecer mientras mantenga su estatus, como por ejemplo, el estatus de estudiante. Su pasaporte colombiano debe ser válido por el periodo de estadía previsto por usted en los Estados Unidos. Los pasaportes de algunos países deben ser válidos por seis meses adicionales a dicho periodo.



Permanecer más tiempo del permitido puede resultar en la revocación de su visa o arriesgar su posibilidad de ingresar a los Estados Unidos en el futuro. Si no puede irse a tiempo, puede solicitar una extensión de estadía ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés) preferiblemente, con al menos 45 días antes de que su estadía autorizada expire. (Visite también https://www.uscis.gov/es/formularios/explorar-mis-opciones.)



USCIS ha reconocido los retos migratorios presentados debido a la pandemia del COVID-19. Recuerde que, sin embargo, ahora hay vuelos regulares disponibles desde Estados Unidos hacia Colombia.



Respecto a su visa, recuerde que es un documento de entrada y debe estar válida para entrar a los Estados Unidos. Si su visa expira mientras usted está en el país, puede permanecer allí, siempre y cuando no sobrepase su fecha de salida. Sin embargo, una vez que la visa expire, no le será permitido usarla para reingresar a los Estados Unidos. Usted no necesita —y de hecho, no puede— renovarla dentro de los Estados Unidos. A su regreso a Colombia y una vez reanudemos operaciones habituales, puede solicitar la renovación de su visa en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá.



Finalmente, el hecho de que se le admita por seis meses no significa que deba quedarse los seis meses. La visa de turista no le permite trabajar ni quedarse a vivir en los Estados Unidos. Si usted le dijo a un oficial consular o de migración que usted deseaba visitar a su familia por un periodo de dos semanas y luego se queda cinco meses, tendremos algunas preguntas sobre qué estaba haciendo realmente.



CONSULADO DE ESTADOS UNIDOS

