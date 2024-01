Estos son los estados menos saludables de EE. UU., según un estudio

Vivir una vida plena y participar en actividades que disfrutamos depende en gran medida de tener buena salud. Sin embargo, según un estudio, muchos estadounidenses enfrentan retos significativos relacionados con condiciones de salud crónicas que afectan su calidad de vida. Y hay estados del país donde es más común esta tendencia.

Según el Centro para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés), seis de cada diez adultos estadounidenses tienen al menos una enfermedad crónica, y cuatro de cada diez tienen dos o más. Estas enfermedades, definidas como aquellas que duran al menos un año y requieren atención médica continua o pueden inhibir la vida diaria, están afectando a una gran parte de la población.

El estudio proyecta un aumento en las tasas de enfermedades crónicas entre 2025 y 2060, incluyendo diabetes, hipertensión y obesidad, según el Journal of the American College of Cardiology. Esto plantea preocupaciones sobre la salud a largo plazo de la población estadounidense.

El estudio de Forbes Advisor comparó los 50 estados en 21 métricas, abordando factores de riesgo de enfermedades, abuso de sustancias y hábitos de vida no saludables para determinar cuáles son los estados más y menos saludables. Los resultados revelaron algunos patrones notables.

Los estados menos saludables de EE. UU.

1. West Virginia

Encabeza la lista como el estado menos saludable con el porcentaje más alto de fumadores y adultos obesos. Segunda esperanza de vida más corta, con tasas elevadas de enfermedades como diabetes y presión arterial alta.

2. Mississippi

Lidera en hipertensión y diabetes, con la más alta tasa de mortalidad por cáncer y enfermedades cardíacas. Corta esperanza de vida y altas tasas de tabaquismo y obesidad.

3. Tennessee

Lidera en abuso de opioides y dolor crónico, con tasas elevadas de obesidad y falta de ejercicio. Baja esperanza de vida y alta mortalidad por enfermedades cardíacas.

4. Arkansas

Altas tasas de enfermedades cardíacas y respiratorias, junto con la segunda mayor tasa de sobredosis de drogas. Poca actividad física y altos índices de tabaquismo.

5. Kentucky

Altas tasas de mortalidad por cáncer y sobredosis, con la cuarta esperanza de vida más corta. Altas tasas de tabaquismo, obesidad y presión arterial alta.

La proyección de aumento en enfermedades crónicas destaca la urgencia de cambios de estilo de vida y atención preventiva a nivel nacional Foto: iStock

Los estados más saludables de EE. UU.

1. Hawaii

Lidera en expectativa de vida y baja mortalidad. Bajas tasas de obesidad y tabaquismo, junto con la menor tasa de muertes por drogas y alcohol.

2. Utah

Bajas tasas de tabaquismo y uso de drogas, con baja mortalidad por enfermedades cardíacas y cáncer. Baja tasa de muertes relacionadas con el alcohol.

3. Connecticut

Baja tasa de mortalidad por enfermedades crónicas, con baja prevalencia de diabetes y enfermedades cardíacas. Mayor esperanza de vida y baja tasa de tabaquismo.

4. Minnesota

Lidera en bajas tasas de enfermedades cardíacas y diabetes, con baja tasa de tabaquismo y obesidad. Larga expectativa de vida y baja tasa de muertes por opioides.

5. Massachusetts

Lidera en baja mortalidad por enfermedades cardíacas, con baja prevalencia de diabetes y tabaquismo. Larga expectativa de vida y baja tasa de muertes por enfermedades crónicas.

Este estudio resalta la necesidad de que los residentes de los estados menos saludables tomen medidas para mejorar su salud mediante cambios en el estilo de vida y la atención preventiva. La salud es un activo valioso, y el conocimiento de los factores que afectan la salud puede impulsar acciones positivas hacia un futuro más saludable.