¿Ha pensado en participar en un programa de intercambio en Estados Unidos? ¿Quiere adquirir una valiosa experiencia laboral en Estados Unidos durante sus vacaciones de verano, o ha pensado en convertirse en consejero de campamento (Camp Counselor)?



El Gobierno de Estados Unidos ofrece oportunidades de intercambio para que estudiantes, profesores y trabajadores jóvenes experimenten la vida en Estados Unidos y compartan su cultura e ideas con el pueblo estadounidense. Dos de estas oportunidades son los programas Summer Work Travel y Camp Counselor.

¿Cuál es el objetivo de estos dos programas de intercambio en Estados Unidos y cuándo se llevan a cabo?

El programa Summer Work Travel ofrece a los estudiantes universitarios en instituciones extranjeras la oportunidad de adquirir experiencia mientras trabajan en empleos estacionales o temporales y viajar a los Estados Unidos durante su período de verano.



Cada país tiene su propia temporada de Summer Work Travel; para Colombia, los participantes pueden viajar entre el 1 de mayo y el 20 de agosto de cada año. A través del programa más pequeño de Camp Counselor, los estudiantes de postgrado, trabajadores juveniles, profesores u otras personas con habilidades especializadas interactúan y trabajan con jóvenes estadounidenses en campamentos de Estados Unidos.

¿Cuántas personas participan en estos programas? ¿A dónde se dirigen los participantes?

Aproximadamente 40.000 estudiantes de todo el mundo participaron en el programa Summer Work Travel en 2021, entre ellos unos 2.400 colombianos. Colombia ocupa el sexto puesto en el número de participantes en este programa de países de todo el mundo. Los estados con más visitantes de Summer Work Travel fueron Colorado, Wisconsin, Maryland, Nueva York y California. En 2021, hubo cerca de 6.000 participantes de todo el mundo en el programa Camp Counselor, de los cuales unos 450 eran colombianos. Los cinco principales destinos en Estados Unidos fueron Nueva York, Pensilvania, Maine, Wisconsin y Massachusetts.

¿Cuáles son los requisitos para los programas de Summer Work Travel y Camp Counselor’?

Para el programa de Summer Work Travel los estudiantes deben:



- Hablar inglés lo suficientemente bien como para interactuar en un entorno de habla inglesa.

- Estar matriculados en un centro de enseñanza postsecundaria y cursar activamente una licenciatura u otro tipo de estudios a tiempo completo en una institución de enseñanza postsecundaria presencial acreditada fuera de Estados Unidos.

- Haber terminado al menos un semestre o el equivalente de estudios académicos postsecundarios.

- Tener un puesto de trabajo antes de la entrada, a no ser que se trate de un país con exención de visado.



Para el programa de Camp Counselor, los participantes deben:



- Hablar inglés lo suficientemente bien como para interactuar con los jóvenes estadounidenses.

- Ser estudiantes extranjeros de postgrado, trabajadores juveniles, profesores o personas con conocimientos especializados.

- Tener al menos 18 años de edad.



¿Puedo participar en el programa de “Summer Work Travel” o “Camp Counselor” con mi visa de turista actual?

No, usted no puede utilizar su visa B1/B2 para participar en el programa de Summer Work Travel o Camp Counselor. Si ya tiene una visa B1/B2, debe programar una cita para una visa J1 en la Unidad de Visas de No Inmigrantes (NIV, por sus siglas en inglés) en la Embajada de los Estados Unidos.



Los solicitantes deben trabajar directamente con los patrocinadores del programa para encontrar oportunidades; no hay necesidad de utilizar un tramitador de visas o una agencia de viajes. Los patrocinadores oficiales del programa se pueden encontrar aquí.

¿Hay citas para entrevistas de visa en la Embajada en este momento?

La Embajada de los Estados Unidos en Bogotá está trabajando a una capacidad máxima y haciendo todo lo posible para habilitar las citas para los participantes en los programas de intercambio. Sin embargo, las citas están limitadas, por lo que animamos a los solicitantes a programar su entrevista de visa tan pronto como sea posible. Programar una cita en el último momento puede hacer que pierda la fecha de inicio de su programa de intercambio.



Para más información, visite el sitio web de los programas de intercambio del Departamento de Estado de Estados Unidos. Haga clic aquí y aquí.



CONSULADO DE ESTADOS UNIDOS

