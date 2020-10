Esto es lo que se sabe sobre el contagio de covid-19 de Donald Trump

El presidente Donald Trump, quien durante mucho tiempo minimizó la peligrosidad del covid-19, anunció este viernes que dio positivo al virus. Aquí un resumen de lo que se sabe hasta ahora de esta infección que trastorna la campaña electoral de Estados Unidos.



¿Dónde está Trump?

Trump está en cuarentena en la Casa Blanca, junto con su esposa Melania, también enferma de covid-19. El médico oficial de la Presidencia dijo que prevén permanecer allí mientras se recuperan.



Este jueves, Trump no se aisló de inmediato después de que su asistente Hope Hicks diera positivo. En cambio, abordó un avión a Nueva Jersey, donde asistió a una recaudación de fondos y pronunció un discurso rodeado de decenas de personas antes de regresar a la Casa Blanca.

Previo al contagio de Trump se conoció que Hope Hicks, asesora del presidente, estaba contagiada de covid-19. Foto: AFP

Su oficina canceló sus apariciones de este viernes, incluida una recaudación de fondos en su hotel en Washington y un mitin en Florida. No está claro cuándo el presidente republicano podrá asistir a los eventos de campaña antes de la votación del 3 de noviembre.



¿Tiene síntomas?

El jefe de gabinete de Trump, Mark Meadows, dijo que el presidente tenía "síntomas leves" pero estaba de "buen humor". El presidente "no solo está trabajando, (sino que) permanecerá trabajando", dijo, al agregar que es "optimista de que tendrá una recuperación muy rápida".

El diario The New York Times citó fuentes no identificadas que dijeron que Trump mostró síntomas leves en la recaudación de fondos de este jueves por la noche en su club de golf en Nueva Jersey, cuando parecía somnoliento. Una fuente dijo al periódico que tenía síntomas similares a los de un resfriado.



A sus 74 años, Trump tiene "un mayor riesgo de contraer una enfermedad grave" debido al covid-19, según la agencia de salud estadounidense CDC. Trump será monitoreado de cerca ante la amplia gama de síntomas que presenta el covid-19, que incluyen fiebre, escalofríos, tos, dificultad para respirar, fatiga, dolor muscular y dolor de cabeza.



¿Cómo se contagió Trump?

Se desconoce cómo se contagió Trump, pero el presidente no siguió los consejos médicos durante la campaña electoral: rara vez usaba una tapabocas en público y a menudo se reunía y hablaba con grandes grupos de personas.

Donald Trump camina sobre el jardín sur de la Casa Blanca luego de su regreso a Washington desde Bedminster, Nueva Jersey. Foto: Efe

Las campanas de alarma de la Casa Blanca empezaron a sonar cuando Hope Hicks dio positivo. Ella es una figura central en el círculo íntimo de Trump y viajó con él varias veces durante la última semana.



Hicks también participó de cerca en los preparativos para el debate del martes contra Joe Biden, el rival demócrata de Trump. En el evento televisado, muchos de los invitados de Trump no usaron máscaras.



Después del diagnóstico de Hicks, Trump sugirió que era difícil para él distanciarse de sus guardaespaldas y del personal que lo rodeaba.

¿Quién más en la Casa Blanca tiene covid-19?

El vicepresidente Mike Pence, quien tomaría el poder si Trump se enferma gravemente, dio negativo este viernes, al igual que el hijo adolescente de Trump, Barron.

Mike Pence, el vicepresidente de Estados Unidos dio, en una primera prueba, negativo para coronavirus. Foto: AFP

Ivanka Trump y Jared Kushner, la hija y el yerno del presidente y asesores cercanos, también dieron negativo, así como el secretario de Estado, Mike Pompeo, el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin, y el secretario de Salud, Alex Azar.



Ronna McDaniel, la presidente del Comité Nacional Republicano, dio positivo hace varios días, según se anunció este viernes. Muchos otros políticos, funcionarios y militares de alto rango que trabajan o visitan la Casa Blanca se sometieron a pruebas el viernes.



