Por estas fechas, personajes como el Grinch toman bastante fuerza al ser un símbolo de la Navidad. Por esta razón, millones de internautas se disfrazan del simpático villano que con los años alcanzó un gran reconocimiento.



Sin embargo, la tendencia nunca había llegado tan lejos hasta que el estilista canino Gabriel Feitosa hizo a un Grinch perruno y fue acusado de maltrato animal.

El hombre, oriundo de Estados Unidos, compartió en sus redes sociales las imágenes de un perrito al que se le había hecho un procedimiento de teñido en el pelo.



El animal apareció con el pelo de color verde, blanco y rojo. Era evidente que trataba de imitar al personaje de la famosa película ‘El Grinch’.



No obstante, Gabriel Feitosa no obtuvo las reacciones que esperaba de los internautas. De hecho, fue acusado de maltrato animal.

¿Cómo realizó el proceso de teñido?

Luego de que el perro causara debate en redes sociales, el diario ‘The Mirror’ le permitió explicar a Feitosa cómo había realizado el procedimiento. El peluquero aseguró que todo fue bastante seguro.



"Usé un tinte vegano no tóxico para el cabello de mascotas para resaltar los colores", explicó Gabriel.



Además, añadió que "Teddy, siendo un perro blanco, era el modelo perfecto para él y con tijeras, creé formas para darle vida al diseño", contó.



Por último, dijo: "A la gente realmente le encanta. Algunos están preocupados por no saber cómo se realiza el proceso y si es seguro, les afirmo que los tintes están desarrollados específicamente para mascotas y todos los ingredientes del tinte están aprobados por la FDA".

‘Los perros NO son juguetes’: críticas

Aunque muchos usuarios quedaron fascinados con el look, Gabriel Feitosa tuvo que enfrentarse a varias críticas con respecto a su trabajo.



En Twitter, las personas no esperaron para comunicar su desacuerdo, no solo con la imitación del Grinch sino con todos los looks que el estilista ha compartido en sus redes sociales.



“Todos esos perros se ven miserables, puede que no los lastime, pero eso no significa que no sea abusivo. Los perros NO son juguetes. Qué vergüenza promover esto”. "No es artístico, es espantoso". “Cruel, puro y simple. Burlarse de los perros con fines de lucro, complacer a gente estúpida. Me rompe el corazón'', son algunos de los comentarios.



Es más, a ellos se unieron organizaciones sin ánimo de lucro que defienden los derechos de los animales.



“No hay nada ‘adorable’ en esto. El tinte para el cabello puede quemar la piel de los perros y provocar complicaciones graves, como intoxicación, reacciones alérgicas e incluso la muerte. Es crueldad hacia los animales y los peluqueros, y todos los involucrados, deberían estar avergonzados”, expresó la organización Personas por el Trato Ético de los Animales (PETA).

