Este lugar de Florida es considerado como la capital nudista de Estados Unidos

Por su clima cálido y su vida costera, Florida tiene cierta fama de ser uno de los estados más relajados de Estados Unidos. Allí, la gente vive más tranquila y no por nada muchos eligen este lugar para retirarse y pasar los últimos años de sus vidas. Pero hay una característica vinculada con el despojo por la que destaca un condado en particular. Y no necesariamente tiene que ver con el despojo de responsabilidades, sino con el despojo de ropa.

En relación a esto, Florida genera por año, a través de sus centros turísticos y espacios nudistas, alrededor de US$7.400’000.000, de acuerdo con un estudio realizado en 2017 por la Universidad Saint Leo a través de la Asociación Estadounidense para la Recreación del Desnudo. Y es el condado de Pasco el que mayor cantidad de lugares con esta cultura ostenta.

Cómo viven en los lugares de Florida despojados de ropa

La institución mencionada anteriormente arrojó también el dato de que cerca de 2’200.000 personas llevan a cabo viajes nudistas cada año en Florida. En tanto, la directora de la asociación, Alice Kuhn, le comentó a 10 Tampa Bay que les llegan llamadas telefónicas y consultas de todo el mundo. “Somos simplemente naturalistas. Si tenemos frío, nos ponemos algo. Si tenemos calor, podemos quitárnoslo. Solo queremos ser nosotros mismos”, agregó.

Así es la Asociación de Condominios Paradise Lakes Foto: https://plca.rocks/

A su vez, la directora aclaró que el nudismo no pasa por una cuestión sexual, sino que se trata de personas que se sienten cómodas con su propia piel. “No puedo imaginarme viviendo en ningún otro lugar”, manifestó a 10 Tampa Bay la presidenta de la Asociación de Condominios de Paradise Lakes, Traci Kanaan, quien contó que conoció este lugar mientras trabajaba como comediante en un centro cercano.

En este tipo de sitios, lo que se aprecia es la cultura de la aceptación del cuerpo y no se juzga a nadie en ningún sentido. No obstante, sí hay reglas y ciertas normas de seguridad que cumplir. Y son una prioridad.

Las personas dentro de estas comunidades tienen entre treinta y sesenta años de edad y el interés de las más jóvenes creció exponencialmente después de la pandemia. En conclusión, Kanaan señaló: "Se convierte en una familia elegida. Somos una comunidad muy acogedora".