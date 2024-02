Estas empresas son consideradas los peores empleadores de Nueva Jersey

El Departamento de Trabajo y Desarrollo de la Fuerza Laboral de Nueva Jersey, (NJDOL, por sus siglas en inglés), ubicado en Estados Unidos, agregó nuevas empresas a la lista de los peores empleadores de la región, que ya cuenta con 101 por incumplimientos en leyes de salario y fiscales.

Encontrar trabajo es una de las situaciones que más estrés genera, y peor aún es cuando luego de atravesar el proceso e ingresar a una empresa, las condiciones incumplen con lo acordado o el salario es menor al que deberían pagarle. En Nueva Jersey, por ejemplo, son muchas las empresas que entraron a una "lista negra" por irregularidades, lo que las convierte en los "peores empleadores" de la región.

Con deudas por una suma que alcanza los US$1'100.000, en las que se incluyen incumplimientos en el Fondo de Compensación por Desempleo y el Fondo Estatal de Beneficios por Incapacidad, son 19 las nuevas empresas que integran la lista. De manera colectiva, las 101 empresas deben en total US$12'600.000, y tienen prohibido realizar contratos públicos con Gobiernos estatales o locales hasta pagar sus obligaciones.

La lista de Responsabilidad en el Lugar de Trabajo, conocida como The Wall -la pared en inglés-, es una herramienta que se actualiza mensualmente y las autoridades utilizan para nombrar públicamente a las empresas que no cumplen con sus contratos y no pagan con las contribuciones como el seguro de desempleo y la compensación laboral.

Los 15 peores empleadores de la región

Dentro de la lista de 101 empresas que incumplen con las normas impuestas por el gobierno de la ciudad de Nueva Jersey hay algunas que destacan sobre el resto por sus numerosas irregularidades.

Areizaga, Sheryl A d/b/a Drew Masonry

Pedro Construction Corp

All American Transportation

R.A. Florio Building Contractors

Eagle Environmental Services

Worldwide Sales & Distributing

HRA Engineering

Gateway Pleasantville

Kenny Packer Company

Lucky 2 Logistics LLC

Clean Master

Green Hill Landscaping and Maintenance Service Incorporated

JTG Construction

Atlantic Stucco & Home Remodeling

John August Limited Liability Company

Es por eso que antes de ingresar a un nuevo trabajo en Nueva Jersey es útil mirar la lista del NJDOL, que funciona para denunciar a las empresas con sueldos impagos adeudados a los trabajadores e incluso contribuciones al seguro de desempleo adeudadas al estado.