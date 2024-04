'Estamos en contra de cualquier tipo de sanciones': Murillo sobre posible reimposición de medidas contra Venezuela

A solo siete días de que se llegue a la "línea roja" trazada por Estados Unidos para reimponer las sanciones contra Venezuela, el gobierno colombiano insistió en Washington que no comparte el uso de ese instrumento para castigar al vecino país en caso de no habilitar la candidatura de María Corina Machado para las próximas elecciones.

Eso dijo el canciller encargado Luis Gilberto Murillo durante una rueda de prensa a la salida de la Casa Blanca tras reuniones con autoridades estadounidenses.

Luis Gilberto Murillo, canciller (e) de Colombia. Foto:Cancillería.

"Nosotros no le hemos hecho ninguna recomendación al Gobierno de los Estados Unidos, más allá de que nosotros sostenemos que las sanciones, como principio, las sanciones unilaterales de un país no deberían existir. Nosotros estamos en contra de cualquier tipo de sanciones, pero es por principio de nuestra política exterior, porque nosotros creemos en el multilateralismo. Y el multilateralismo implica que eso tiene que discutirse en otros escenarios. Y por eso hemos dicho, no estamos de acuerdo con sanciones ni contra Venezuela, ni contra Cuba, ni contra nadie", dijo Murillo.

El canciller, que viajó a la capital estadounidense para participar en el octavo Diálogo Estratégico de Seguridad y Desarrollo Colombia-Estados Unidos, reconoció que Venezuela fue uno de los temas que trató con las autoridades de ese país, al igual que otros como la crisis de Haití, la tensión entre México y Ecuador y los propios de las relaciones bilaterales entre ambas naciones.

En ese sentido, recalcó que la intención del gobierno del presidente Gustavo Petro es hacer un "esfuerzo extraordinario para que Venezuela pueda seguir avanzando en una senda democrática".

María Corina Machado se encuentra inhabilitada para postularse a cargos de elección popular. Foto:EFE

Murillo también se refirió al reciente viaje del presidente Petro a Caracas y su decisión de reunirse con uno de los candidatos de la oposición, Manuel Rosales, más no con Machado o personas de su partido.

Según el canciller, el gobierno no está desconociendo a Machado, con quien han mantenido contactos que se manejan con prudencia.

Lo que queremos es ser la mejor solución para Venezuela, por los venezolanos

"En busca de la paz política, (el presidente) habló con el principal candidato registrado de la oposición y yo creo que eso es un avance importante. Yo tengo comunicación con todos los sectores. Nosotros nunca hemos desconocido el sector de María Corina Machado. Yo he conversado de manera muy confidencial con María Corina Machado y también he tenido en esos canales conversaciones con representantes de ese sector, como lo he tenido y los mantengo con representantes de otros sectores. Lo que queremos es ser la mejor solución para Venezuela, por los venezolanos. Y obviamente, Colombia tiene que mantener una posición muy prudente, buscar canales diplomáticos", afirmó el canciller.

Murillo, que es a su vez embajador de Colombia en Washington, también se refirió a su trabajo como canciller encargado dejando claro que, desde su perspectiva, esa función culmina en mayo cuando se cumplen los tres meses por los que fue nombrado en reemplazo de Álvaro Leyva.

Álvaro Leyva fue suspendido por tres meses. Foto:ONU

"Esta es una tarea temporal que termina ahora en el mes de mayo y yo regresaré a estar acá con ustedes dándoles más información solo de la relación bilateral entre Colombia y Estados Unidos. El presidente Petro a mí me dio una tarea muy específica de poder estar al frente temporalmente de estas funciones, y eso es lo que estoy haciendo. Yo no tengo acuerdo con nadie. Yo sigo unas instrucciones del presidente", dijo Murillo.

SERGIO GÓMEZ MASERI - CORRESPONSAL EL TIEMPO - WASHINGTON