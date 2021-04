Millonaria estafa a nombre de MacKenzie Scott, exesposa de Jeff Bezos

Danielle Churchill, quien buscaba donaciones para cubrir las terapias de su hijo de 10 años con autismo, fue contactada por un grupo de estafadores que suplantaba a la escritora y filántropa MacKenzie Scott, exesposa de Jeff Bezos.



El estafador, según cuenta el periodista Nicolás Kulish en The New York Times, le decía supuestamente a nombre de MacKenzie Scott “que estaba regalando la mitad de su fortuna y que Churchill había calificado para una subvención”.



Los estafadores aprovecharon que MacKenzie Scott había anunciado donaciones por 6 mil millones de dólares para convencer a sus víctimas, especialmente a familias vulnerables en busca de recursos FACEBOOK

Aunque Churchill, quien vive en Wollongong, en la costa australiana al sur de Sydney, buscó en redes sociales si se trataba de una estafa, no encontró nada relacionado.



Los estafadores aprovecharon que MacKenzie Scott había anunciado donaciones por 6 mil millones de dólares para convencer a sus víctimas, especialmente a familias vulnerables en busca de recursos.



Según documentó el The New York Times, el grupo de estafadores se hacía llamar en Facebook 'MacKenzie Scott Foundation' y le pidieron a Churchill que “completara un formulario de membresía” y abriera una cuenta en línea con Investors Bank and Trust Company.



Página falsa MacKenzie Scott Foundation para estafar. Foto: The New York Times

Le hicieron creer que en esa cuenta en línea tenía 250.000 dólares, pero que para usarlo necesitaba contar “con un número de identificación fiscal y otras tarifas”, dice el medio.



Se trataba entonces de un portal bancario falso, páginas en Facebook que suplantaban la identidad de MacKenzie Scott y, lo peor, le pidieron pagar con criptomoneda 7.900 dólares, por lo que no pudo reclamar ante el banco o con la tarjeta de crédito.

Churchill denunció ante la Policía, pero le dijeron que no había manera de recuperar su dinero. Ahora cuenta su historia para advertir a otras familias de no caer en estas estafas.



