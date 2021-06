Mata a señor, de 40 años, que lo engañó fingiendo ser mujer en Tinder

David Etute, un futbolista de 18 años del equipo Virginia Tech, de Estados Unidos, enfrenta cargos por homicidio en segundo grado tras propinarle una fuerte golpiza a su cita de Tinder y causarle la muerte.

La víctima fue Jerry Paul Smith, de 40 años, quien murió el pasado 2 de junio. Al parecer, se hizo pasar por mujer y esto ocasionó la reacción del joven.

(¿Nos visita desde la app de EL TIEMPO? Vea la publicación aquí).

¿Qué ocurrió?

El trágico evento ocurrió en Blacksburg, ciudad del estado de Virginia.

De acuerdo con las declaraciones de Etute ante las autoridades, él y la víctima se conocieron a través de Tinder.



En un principio pensó que era mujer, pues su pseudónimo en la aplicación de citas era Angie, y tuvieron un encuentro en persona el 10 de abril de este año, en el que le fue practicada una felación.



El 31 de mayo se vieron de nuevo en el apartamento de la víctima para tener sexo. En ese momento, Etute descubrió que Angie era en realidad un hombre disfrazado y ocurrió la tragedia.

Facebook Twitter Linkedin

Etute tiene apenas 18 años. Foto: Servicio penitenciario del Condado de Montgomery.

Según el periódico local ‘The Roanoke Times’, el fallecido tenía todos los huesos de la cara rotos, le faltaban los dientes y la autopsia reveló la presencia de algunas fracturas en el cráneo.



Todas esas lesiones fueron las que ocasionaron su muerte.



Tras lo sucedido, las redes sociales se llenaron de comentarios. Hay quienes lamentan la muerte de Smith, pero también hay personas que lo señalan de haberse aprovechado de otros jóvenes con su identidad falsa.



Asimismo, surgieron especulaciones acerca de que la víctima enfrentó varios cargos por conducir bajo la influencia de sustancias, por intoxicación en espacio público y por entregar documentos falsos a las autoridades.



El mismo diario compartió el testimonio de un portavoz de la familia, quien afirmó: “Seré sincero. No sabíamos nada de eso. Ni la policía ni nadie más nos ha dicho algo”.



Mientras tanto, el Tribunal General de Distrito del Condado de Montgomery, que está a cargo del caso, decidió otorgarle arresto domiciliario a David Etute. El joven será monitoreado constantemente y deberá pagar una fianza de 75 mil dólares (alrededor de 270 millones de pesos).



(Le puede interesar: Joven fue quemado, torturado y asesinado por ser VIH positivo).



Al respecto, el abogado Jimmy Turk, en declaraciones compartidas por ‘The Roanoke Times’, afirmó: "He juzgado más de 100 casos de asesinato en mi vida y normalmente ni siquiera pido la fianza. Si alguna vez ha habido un momento para que alguien sea considerado, es este".



Dicha fianza fue aceptada en común acuerdo por las dos partes, ya que, según el criterio del juzgado, Etute no representa un peligro para la sociedad y está dispuesto a colaborar con la justicia.

Más noticias

Tendencias EL TIEMPO