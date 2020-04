Estados Unidos ya supera el millón de casos de coronavirus

El número de contagios confirmados por coronavirus en Estados Unidos superó el

millón este martes, según el balance de la Universidad Johns Hopkins. De esta manera, ese país se convierte en el primero en alcanzar esa cifra, que representa casi un tercio del total en el mundo.



De acuerdo con la Johns Hopkins, la cifra de contagiados por coronavirus en Estados Unidos es de 1'002.498, mientras que la cifra mundial es de 3'083.467. El país también es el de mayor número de fallecidos por covid-19 en el planeta, con más de 57.200 muertes relacionadas con la enfermedad.



Desde hace semanas, Estados Unidos es el foco de la pandemia y lidera el número de contagios en términos absolutos por delante de España, donde hay 232.128 casos y 23.822 personas han perdido la vida; seguido de Italia, con 201.505 infectados y 27.359 fallecidos; y Francia, con 166.036 contagios y 23.327 muertos desde el inicio de la emergencia sanitaria, detalla el centro docente.



Solo en la ciudad de Nueva York, más de 17.000 personas han fallecido por el nuevo coronavirus. Foto: EFE

Dentro de Estados Unidos, más de la mitad de las muertes se concentra en tres

estados: Nueva York, con 17.303 decesos; el vecino estado de Nueva Jersey, con 6.044 víctimas mortales, y Míchigan, donde 3.407 personas han perdido la vida, de acuerdo a los últimos datos de las autoridades locales.



Ante el avance de la pandemia, la mayoría de los estados de Estados Unidos emitieron decretos para que la población se quede en casa, aunque en los últimos días algunos han comenzado a reanudar sus actividades.



En concreto, este lunes, nueve estados empezaron a reabrir partes de su economía (Alaska, Colorado, Georgia, Minnesota, Misisipi, Montana, Oklahoma, Carolina del Sur y Tennessee) y se espera que, en la próxima semana, otros ocho alivien las medidas de cierre de actividades y distanciamiento social.



Todos los estados que están reanudando actividades tienen varias características en común: la mayoría son rurales, han registrado un número más bajo de contagios que ciudades como Nueva York, epicentro de la pandemia, y suelen ser ideológicamente más conservadores, por lo que reivindican el poder local por encima del federal.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido fuertemente criticado por el manejo que le ha dado a la crisis del nuevo coronavirus. Foto: Bloomberg

Aunque algunos estados vayan reabriendo, las medidas de distanciamiento social en Estados Unidos se prorrogarán durante todo el verano, según dijo este domingo la médica Deborah Birx, coordinadora del grupo de trabajo de la Casa Blanca para la pandemia.

Estados Unidos justifica su gran cantidad de contagios registrados por una política de detección ampliamente incrementada, con más de 5,6 millones de pruebas realizadas, según la Universidad Johns Hopkins.



El presidente Donald Trump destacó este lunes por la noche que Estados Unidos realizó "más del doble de pruebas que cualquier otro país", dijo. El número de casos nuevos "en las regiones de Nueva York, Nueva Orleans, Detroit, Boston y Houston está disminuyendo (...) y vemos muy pocos (lugares) que observaremos como nuevos focos de la enfermedad", detalló.



Si bien Estados Unidos es el que más pruebas ha realizado en valor absoluto, en proporción a su población, a más de 15 países les está yendo mejor en términos de detección, en particular Islandia, campeón absoluto, pero también a Italia, España y Bélgica, según el sitio Our World in Data, que recopila información de todo el mundo.



China, donde comenzó la epidemia en diciembre y, además, el país más poblado del mundo, enumera oficialmente solo alrededor de 83.000 casos de covid-19, pero esta cifra es, según muchos, muy subestimada y Washington acusa abiertamente a Pekín de maquillar a la baja su balance.



AFP y Efe