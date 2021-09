La campaña militar de EE. UU. en Afganistán y Oriente Próximo

“La gran fractura en Oriente Próximo fue precisamente el comienzo de este intervencionismo liberal que se da luego del 11 de septiembre. La seguridad nacional fue la excusa para que EE. UU. exportara un modelo hegemónico y cambiara las dinámicas geopolíticas a nivel global”, le explica a EL TIEMPO Daniel Linsker, asociado de la consultora global de riesgos y estrategias Control Risks.



Y es que antes del 11 de septiembre, si Estados Unidos sentía que podía ignorar el caos en un lugar tan lejano geográficamente como Afganistán, con la llegada de la globalización, la intersección del terrorismo religioso y las armas de destrucción masiva, esas áreas periféricas se convirtieron en la preocupación central.



“La globalización hizo que termináramos con un Oriente Próximo, probablemente, siendo el más inestable en toda su historia. Del optimismo inicial que desató el 11S, en donde fuimos testigos de las altas expectativas tras la Primavera árabe o los procesos de paz de Oslo, 20 años después tenemos un proceso de paz entre Israel y los palestinos muerto, a Siria con un dictador asentado en el poder, a Líbano desbaratándose, Irak siendo un desastre, Irán gobernado aún por los ayatolás y, por supuesto, el regreso de los talibanes a Afganistán visto como el cierre fatal de ese nation-building que no es más que el resultado de algo que ya estaba gestándose de tiempo atrás y nos hacía entender que a lo que estábamos volviendo era al statu quo del pasado”, señala Linsker.



Según los expertos, la visión conservadora de la promoción de la democracia que quería impulsar Bush –y que fue mantenida por los gobiernos subsiguientes– requiere, para poder funcionar, “de una combinación de factores más allá de una intervención militar”. “Es claro que para lograr este objetivo también se necesitaba de un cambio de cultura que francamente nunca vimos durante estos años en Oriente Próximo”, resalta por su parte el analista Oliver Wack.



La historia así lo demostró. Tan solo en Egipto, tras la salida en 2011 de Hosni Mubarak, asentado en el poder por casi 30 años, se dio la entrada de los Hermanos Musulmanes pasando de un dictador a una fuerza política con la misma visión antidemocrática.

“Mientras no exista esa aceptación cultural de lo que implica una democracia, que va mucho más allá de votar, muchos países de Oriente Próximo demostraron que este modelo de democracia occidental, por ahora, no se aplica a ellos. Lastimosamente lo aprendimos de la peor manera”, sentencia Wack.