El presidente Iván Duque y el secretario de Estado Anthony Blinken conmemorarán este miércoles 200 años de historia de las relaciones bilaterales entre Estados Unidos y Colombia durante un evento en Washington en el que también será presentado un libro que documenta los dos siglos que van desde que ambos países se reconocieron mutuamente.



El evento tendrá lugar en el Museo Nacional para la Diplomacia Estadounidense, que está ubicado en la sede del Departamento de Estado.



Duque, que llegará a la ciudad en horas de la mañana, también tiene previsto otra cita en el Woodrow Wilson Center, donde le será entregado el premio Global Public Service Award (Premio Global por Servicio Público).



Entre otras cosas, el premio es un reconocimiento por su "histórico gesto humanitario" de abrirle la puerta del país a más de dos millones de venezolanos que tuvieron que abandonar ese país en los últimos años.



Durante el evento en el Departamento de Estado, Duque y Blinken hablarán de los fuertes nexos entre ambos países y el futuro de la relación.

Logo oficial del bicentenario de relaciones bilaterales Colombia y EE. UU. Foto: Embajada de Colombia en EE. UU.

Así mismo, habrá un panel de expertos moderado por María Arana, la directora literaria de la biblioteca del Congreso de EE. UU.



En ese panel participan el ex subsecretario para Asuntos Políticos Thomas Pickering, la filántropa Maureen Orth, el director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, Joseph Humire y el ex director de Planeación Nacional, Alberto Rodríguez.



El eje del evento, no obstante, será la presentación del libro 'La Historia de unas Relaciones Especiales: Colombia-EE. UU. 200 años', uno de los proyectos diseñados por el embajador Juan Carlos Pinzón para conmemora la fecha -que se cumple oficialmente este 19 de junio- y en el que llevan trabajando casi un año.



El libro está distribuido en seis artículos temáticos tanto en español como en inglés, cuenta con una línea de tiempo gráfica y tendrá una versión digital.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68