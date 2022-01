Estados Unidos volvió a incluir a Colombia en la lista de países a los que no debe viajar por la alta propagación que existe en el momento del covid-19.



Como hace periódicamente, los Centros Para la Prevención y Control de Enfermedades (CDC) incluyó este lunes a 15 países adicionales a su nivel 4, o la categoría en la que existe el riesgo más elevado de contraer la enfermedad.



Esa evaluación está basada en los casos de contagios registrados durante los últimos 28 días. En el nivel 4 incluye a países en los que se están presentado más de 500 casos por 100.000 habitantes.



Aunque se trata de una mala noticia, refleja una tendencia mundial que se ha desatado desde que apareció ómicron, la contagiosa variante del virus.



De hecho, en la lista de países nivel 4 hay en este momento 120 naciones, y EE. UU., si se autoevaluará, también tendría que incluirse como país al que no se debe viajar.



Además de Colombia, EE. UU. le elevó la categoría de riesgo a otras 14 naciones: Costa Rica, República Dominicana, Fiji, Guadalupe, Jamaica, Kuwait, Mongolia, Níger, Perú, Rumania, Saint Barthélemy, Saint Martin, Túnez y Emiratos Árabes.



Los únicos países de Suramérica que de momento no están en este nivel son Brasil, Chile, Ecuador y Paraguay.



Cabe resaltar que no es la primera vez en lo que va de la pandemia que Colombia recibe el nivel de máxima alerta.



Desde que el coronavirus se afianzó en la región, nuestro país había estado en este listado negro hasta septiembre del año pasado, cuando por primera vez bajó a nivel 3, en el cual la CDC recomienda viajar, pero tomando precauciones.



Por la experiencia de otros países, es probable que Colombia no permanezca en este listado por muchos meses más. En Sudáfrica y Europa, en donde la variante primero se detectó, a finales de noviembre, los contagios ya han comenzado a bajar.



Aún así, la designación tiene consecuencias, pues tanto turistas como empresas de cruceros tienen en cuenta las recomendaciones de la CDC y el Departamento de Estado a la hora de planear sus periplos.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Washington