Estados Unidos: vigilan propagación de variante de covid durante fiestas de fin de año

Durante esta temporada de fin de año, los trabajadores de la salud en los Estados Unidos están vigilando muy de cerca el aumento de casos de la variante JN.1 de covid-19, que en pocas semanas ha pasado de ser el 3.5 % de casos de covid a representar el 21 % en el país.



“JN.1 ha sido responsable por más del 30 por ciento de las infecciones por coronavirus, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) predicen que esta variante continuará aumentando en todo el país”, indicó la organización estadounidense sin fines de lucro AARP.



Allí, explicaron que la variante JN.1 es cercana a la BA.2.86, que es de alta mutación, no es la única cepa de covid que se está extendiendo en el país norteamericano, sino que también se están contagiando variantes como la HK.3, JG.3 y JD.1.1.



Paises en Asia también han empezado a tomar medidas para frenar la propagación. Foto: EFE

Por otra parte, en Asia también han empezado a tomar medidas para frenar el contagio de la variante, según informó Bloomberg. Por eso, han instalado escáneres de temperatura en los aeropuertos e invitaron a las personas a usar de nuevo tapabocas para frenar la propagación, no solo de covid sino de gérmenes, gripe y patógenos.



Además, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos sugirieron que la variante JN.1 puede ser más transmisible o mejor para evadir los sistemas inmunológicos, a pesar de que “no hay evidencia de que JN.1 presente un mayor riesgo para la salud pública en relación con otras variantes que circulan actualmente”.



En la AARP también recomendaron retomar las antiguas medidas contra el covid, como lavarse las manos con frecuencia, usar tapabocas –al menos si se encuentra en lugares muy concurridos-, así como colocarse la vacuna si aúno no lo ha hecho, ya que esto evita la propagación de nuevas variantes.



