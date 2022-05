La administración del presidente Joe Biden, al parecer, está decidida a mantener a Cuba y Venezuela en su lista de países que no cooperan plenamente en la lucha contra el terrorismo.



Eso de acuerdo con un documento firmado por el Secretario de Estado, Antony Blinken, radicado el jueves y publicado oficialmente este viernes en el Registro Federal.

"Por medio de la presente, he determinado y le certifico al Congreso que los siguientes países no han cooperado plenamente con Estados Unidos en los esfuerzos antiterroristas: Irán, Corea del Norte, Siria, Venezuela y Cuba", dice el texto enviado por Blinken.



El texto, en principio, se encontraba en su fase de consulta pública, durante la cual se pueden presentar objeciones. Sin embargo, y salvo algún cambio imprevisto de última hora, se considera definitivo. Hasta el viernes, el Departamento de Estado no había hecho aún un anunció público de su decisión.



La designación hace parte de un proceso formal de evaluación que está basado en una ley del Congreso de 1961, modificada a lo largo de los años, que le permite a EE. UU. sancionar a aquellos países que no colaboren en el combate contra el terrorismo.



El texto en el que Blinken reitera la decisión es idéntico al que publicó la administración Biden en mayo del año pasado.



La inclusión en este listado es considerado la base jurídica o paso previo antes de llegar a "otra lista negra" de EE. UU.: la de los Estados que son considerados promotores del terrorismo.



Cuba había estado en ambas categorías desde 1982, pero fue retirada en el 2015 durante el gobierno del presidente Barack Obama cuando se restablecieron las relaciones diplomáticas entre ambos países.

Joe Biden durante su reunión con funcionarios de Polonia. Foto: EFE/EPA/Marcin Obara

Sin embargo, en el 2020, el entonces presidente Donald Trump volvió a declarar al país como no cooperante y en enero del 2021, nueve días antes de abandonar la Casa Blanca, lo designó otra vez como estado promotor del terrorismo por sus nexos con el grupo ELN,entre otras cosas.



Algo que muchos interpretaron como una movida para enredar las relaciones entre La Habana y el recién electo Biden.



En esa lista negra Cuba está acompañada por Irán, Siria y Corea del Norte.



Venezuela viendo considerado como un país que no coopera en la lucha contra el terrorismo desde el año 2006 pero no hace parte de la lista negra de promotores del terrorismo. Un paso que Trump consideró pero se abstuvo de tomar dada las severas sanciones económicas que acarrea.



La noticia, en todo caso, se conoce la misma semana en la que Biden anunció la flexibilización de algunas de las sanciones que existían contra La Habana y Caracas y que fue visto como un gesto para mejorar el ambiente de cara a la Cumbre de las Américas el mes entrante en la ciudad de Los Ángeles y que ha sufrido ante la posibilidad de que Cuba, Venezuela y Nicaragua no sean invitados.



Este viernes trascendió que la administración estaría considerando invitar a un representante del gobierno comunista más no a su presidente.





SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal del EL TIEMPO

WASHINGTON

En Twitter: @sergom68

