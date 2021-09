La variante 'mu' ya ha sido detectada en 49 estados de Estados Unidos

La variante 'mu' del coronavirus, identificada por primera vez a principios de este año en Colombia, ha sido detectada en 49 de los 50 estados de Estados Unidos, según informó el medio 'Newsweek'.

Menos del 1% de casos confirmados de covid-19 en Estados Unidos corresponden a la variante 'mu', de acuerdo con los datos analizados por el medio estadounidense. No obstante, dice 'Newsweek', esta tendría potencial de ser más transmisible y de resistir vacunas.



(Puede interesarle: Cuarto pico de la pandemia sería a mediados de octubre, según expertos)



De acuerdo con outbreak.info, una página web que recolecta información sobre covid-19 en el mundo, al menos un caso de la variante ha sido detectado en 49 estados del país norteamericano. Nebraska sería el único territorio donde no se ha identificado aún.



California es el estado en el que se han confirmado más casos de la variante 'mu', con 384 casos detectados entre las 139.930 muestras secuenciadas en ese estado.



No obstante, la mayor prevalencia de la variante (teniendo en cuenta el total de muestras secuenciadas) está en Alaska. Allí, se detectaron 146 casos de 'mu', que representan el 4% del total de las 3.837 muestras procesadas.



'Mu' fue identificada por primera vez en Colombia por el Instituto Nacional de Salud, pero ya estaría circulando por 43 países. La variante tiene tres mutaciones de interés asociadas con escape inmunológico y alta contagiosidad.



(Lea también: Cinco cosas que hay que saber de la variante 'mu' identificada en Colombia)



Recientemente, la Organización Mundial de la Salud (OMS) clasificó a 'mu', también conocida como B1.621, como una variante de interés.



Por su parte, Anthony Fauci, principal epidemiólogo del Gobierno de Estados Unidos, aseguró que el país vigilaba "de cerca" la variante, pero rebajó la alarma al indicar que no la consideraban "una amenaza inmediata en este momento", según EFE.



Fauci también dijo que la presencia de 'mu' en el país no está "ni siquiera cerca de ser dominante", a diferencia de la variante delta que, apuntó, es dominante en "más del 99 %" del territorio estadounidense.



Para la OMS una variante de interés tiene una menor neutralización por parte de los anticuerpos que deja una infección anterior, o la vacunación, y puede aumentar proporcionalmente los casos en una región.



(Siga leyendo: EE. UU. celebra el Día del Trabajo en medio de una escasez de empleados)



EL TIEMPO*

*Con información de EFE