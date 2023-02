Un caza estadounidense derribó el viernes un objeto no identificado sobre Alaska, aunque se desconocen tanto la finalidad como el origen del objetivo.



"El presidente ordenó a las fuerzas militares que derribaran el objeto", declaró el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional, John Kirby.



El incidente se produjo en las últimas horas, dijo el funcionario, que habló hacia las 19:30 (hora local).



El objeto era mucho más pequeño que un enorme globo chino que cruzó Estados Unidos la semana pasada y fue derribado el sábado por un caza frente a la costa atlántica, explicó Kirby.



Era "aproximadamente del tamaño de un coche pequeño", y volaba a unos 40.000 pies (unos 12.000 metros), afirmó.



Fue abatido en el norte de Alaska, cerca de la frontera con Canadá, y cayó en agua helada, lo que facilitará su recuperación.



"Esperamos poder recuperar los restos, ya que cayeron no sólo en nuestro espacio territorial sino en lo que creemos que es agua congelada", señaló.



Biden ordenó derribarlo porque suponía "una amenaza razonable" para la aviación.

Pese a esto, Kirby aclaró que aún no se sabe nada del objeto. "No sabemos a quién pertenece, si a un Estado o a una empresa", dijo. "No entendemos el propósito", añadió.



El ejército estadounidense envió un avión para observar el objeto antes de que fuera derribado y "la evaluación del piloto fue que no estaba tripulado", declaró el funcionario.

AFP