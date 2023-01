El expresidente estadounidense Donald Trump (2017-2021) rompió este miércoles una lanza en favor del candidato a presidir la Cámara Baja estadounidense Kevin McCarthy, quien este martes hizo historia al perder tres veces la votación para ser elegido en este cargo por divisiones en su propio partido.



"Algunas conversaciones realmente buenas tuvieron lugar anoche y ahora es el momento de que todos nuestros grandes miembros republicanos de la Cámara voten por Kevin, cierren el trato y tomen la victoria", apuntó a través de un mensaje en la red social Truth Social.



El congresista republicano Kevin McCarthy perdió este martes por tercera vez consecutiva la votación para presidir la Cámara de Representantes de Estados Unidos en la 118 legislatura debido a una rebelión del ala dura de su partido.



Con 202 votos, el líder de la bancada republicana no logró los 218 apoyos necesarios para sustituir a la demócrata Nancy Pelosi como nuevo presidente de la Cámara Baja, a pesar de que su partido ostenta la mayoría parlamentaria.



Kevin McCarthy. Foto: AFP

"Republicanos, no conviertan un gran triunfo en una derrota gigante y vergonzosa. Es hora de celebrar, te lo mereces. Kevin McCarthy hará un buen trabajo, y tal vez incluso un gran trabajo", añadió Trump, que ha anunciado que se postulará a la nominación de su partido a las elecciones presidenciales del año que viene.



Por su parte, el presidente de Estados Unidos , Joe Biden, calificó de "vergonzoso" el bloqueo de la elección del nuevo líder de la Cámara de Representantes por las divisiones internas de los republicanos.



Antes de emprender un viaje a Kentucky, el mandatario dijo a la prensa en los jardines de la Casa Blanca que el bloqueo de la Cámara Baja no es su "problema", pero advirtió a los republicanos que el espectáculo del martes fue "vergonzoso" y que "el resto del mundo lo está viendo".

¿Cómo están las cuentas para la votación?

El ala más derechista del Partido Republicano, agrupada en el llamado Freedom Caucus, mantiene bloqueada la elección del nuevo líder de la Cámara de Representantes, que no puede echar a andar hasta que un nuevo "speaker" sea elegido, después de que 20 republicanos díscolos no dieran el martes el apoyo a McCarthy.



Fue la primera vez desde 1923, hace exactamente un siglo, que la Cámara Baja no logró nombrar a su presidente en una primera votación.



Los congresistas ultraconservadores afean a McCarthy no haber negociado con ellos una reforma del reglamento de los debates ni los nombres para liderar los comités del Congreso en la nueva legislatura.



El reglamento no contempla otra alternativa a que se sigan repitiendo votaciones hasta que alguien logre la mayoría necesaria. La Cámara de Representantes reanudará a medio día de este miércoles las votaciones.



McCarthy aseguró este miércoles que confía en haber logrado los apoyos suficientes para presidir la Cámara. "Creo que llegaremos a los 218", declaró el congresista a los medios a su entrada al Capitolio estadounidense.



"Estamos hablando", añadió brevemente el candidato, que en las últimas horas ha tratado de lograr los apoyos de los congresistas díscolos, que el martes se negaron a ofrecerle su apoyo en tres votaciones.

EFE