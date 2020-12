Tras fracturar a EE. UU., Trump insistirá en supuesto fraude

Dos cosas quedaron claras esta semana en Estados Unidos. La primera es que Joe Biden asumirá las riendas del poder este 20 de enero próximo, a pesar de los desesperados esfuerzos de Donald Trump por impedírselo y que por momentos rayaron con lo ilegal.



La segunda es que la fábula del fraude electoral que construyó el presidente estadounidense a lo largo de estas seis semanas no solo dejó fracturado el país, sino que seguirá dominando el discurso político durante muchos años más.

Como se esperaba, el Colegio Electoral confirmó este lunes el resultado de los comicios del pasado 3 de noviembre. Biden obtuvo 306 votos ante este órgano, frente a los 232 de Trump.



Un resultado idéntico al de hace cuatro años y que, en su momento, fue catalogado por el actual mandatario como “una barrida”.



Si bien la votación del Colegio Electoral suele ser un trámite, en esta ocasión adquirió relevancia dado el asalto del presidente contra un arcaico sistema electoral que no selecciona al ganador de manera directa y se presta para maniobras oscuras.



Trump, de hecho, intentó hasta último minuto que las autoridades republicanas en estados que perdió metieran la mano para impedir la certificación de los resultados o que simplemente le dieran a él los votos del Colegio Electoral. Eso, aunque los jueces del país, incluida la Corte Suprema de Justicia, tumbaron por falta de méritos y evidencia casi 60 demandas elevadas por sus abogados y de los varios recuentos de votos que solo confirmaron el triunfo de Biden.



Pero la decisión del Colegio este lunes le puso punto final a esa odisea. Salvo un golpe de Estado u otra salida extraconstitucional, ya no hay nada que pueda impedir la posesión de Biden el próximo mes. Al menos ninguna con opciones de prosperar.



La última puntilla en el ataúd de Trump la terminó de clavar Mitch McConnell, el líder de los republicanos en el Senado, al reconocer formalmente la victoria de Biden durante un discurso ante el Congreso.



McConnell, hasta ahora un firme aliado de Trump, fue incluso más allá durante una llamada con miembros de su partido este martes en la que les pidió suspender todo esfuerzo por bloquear la victoria del exvicepresidente este 6 de enero, cuando el Legislativo debe verificar la votación del Colegio Electoral.



Si bien las leyes prevén esa posibilidad, en la práctica tiene cero chances pues requiere el apoyo de ambas cámaras del Congreso. Dado que los demócratas tienen el control de la Cámara de Representantes, la aventura duraría solo un par de horas mientras es derrotada en esta colectividad.



McConnell, además, sabe que ni siquiera tienen suficientes votos republicanos en el Senado para intentarlo y cree que el partido saldría fracturado si lo ponen a escoger entre la lealtad hacia Trump y la voluntad popular. Varios de ellos, de hecho, ya han indicado que no se sumarán a una alternativa que no tiene futuro.

Biden, que durante todo este proceso se mantuvo al margen, rompió su silencio tras el voto del Colegio para pasar su cuenta de cobro. “En esta batalla por el alma de EE. UU. prevaleció la democracia. El pueblo votó. La confianza en nuestras instituciones aguantó. La integridad de nuestras elecciones se mantiene intacta… En este país los políticos no toman el poder. El pueblo se los da a ellos. Es hora de seguir adelante, unirnos y sanar”, dijo el presidente electo.



Para añadir, los últimos líderes mundiales que faltaban por reconocer a Biden –Vladimir Putin (Rusia), Andrés Manuel López Obrador (México) y Jair Bolsonaro (Brasil)– finalmente también aceptaron la realidad a las pocas horas de la esperada decisión.



Pese a ello, el tema está lejos de desaparecer. Trump indicó esta semana que piensa seguir insistiendo en el supuesto fraude. Y no solo hasta el 20 de enero sino de allí en adelante, como plataforma para una posible candidatura de cara a las elecciones del 2024.



Al menos eso sugieren otros desarrollos de la semana. Según diversas fuentes, el mandatario está presionando para que en los últimos días de su administración se nombre a un fiscal especial que investigaría supuestos fraudes e irregularidades en las elecciones.



Esa, dicen, sería la razón por la cual destituyó al actual fiscal, William Barr, y piensa reemplazarlo con otro funcionario que sí se pliegue a sus órdenes y ordene la pesquisa.



Biden, tan pronto asuma las riendas de la Casa Blanca, va a reemplazar a ese funcionario. Pero dada la naturaleza del fiscal especial, su investigación no puede interrumpirse salvo que exista una causa justa.



Dado lo que ya se conoce sobre las acusaciones de Trump y sus aliados, esa investigación probablemente concluirá sin pena ni gloria. El propio Barr –muy leal a Trump– ya subrayó que no existe evidencia de fraude. Y lo mismo sentenciaron los casi 100 jueces conservadores y liberales que analizaron las demandas de su campaña.

Se trata, más bien, de algo similar a lo que intentó Trump tras las elecciones del 2016 cuando invocó otro fraude para explicar su derrota por más de 3 millones de votos a nivel nacional. Para llegar al fondo nombró una comisión especial que se pasó más de un año sin poder documentar una sola irregularidad. La comisión, de hecho, se disolvió sin siquiera producir un reporte oficial.



Pero el solo anuncio le sirvió para mantener con vida ese mito entre sus seguidores. En el caso actual, Biden tendría que gobernar bajo la sombra de esa investigación durante muchos meses, si no años, así al final la conclusión sea la misma. Y en el Congreso, si los republicanos retienen el control del Senado, se verá algo muy parecido. “Esta elección se la robaron de muchas formas”, dijo el senador Rand Paul, mientras que Rick Scott, legislador de la Florida, sostuvo que en su estado la mayoría piensa que los comicios fueron igual de fraudulentos a los de Nicolás Maduro en Venezuela.



Y de nada valió, por ejemplo, el testimonio durante ese mismo evento de Chris Krebs, el exjefe de la Agencia para la Ciberseguridad e Infraestructura Electoral (republicano nombrado por Trump en ese cargo), que fue destituido por el presidente tras indicar que las elecciones habían sido las más transparentes de toda la historia.



“Esta campaña de desinformación tiene que parar. Este es un EE. UU. que no reconozco. La democracia en general es frágil. Y si un partido se dedica a socavar el proceso, nos arriesgamos a perderla”, dijo Krebs.



Pero todo indica que no se detendrán. “Los republicanos están intimidados por Trump y por una turba de simpatizantes a los que se les mintió y ahora han perdido toda capacidad de distinguir entre realidad y ficción. El tiempo ayudará a sanar esta locura, pero será difícil mientras el partido siga en las garras de un líder al que poco le importa el país y solo vive para su gloria personal”, dice David Ignatius, profesor de Harvard y columnista de 'The Washington Post'.



Además, hay algunos que ven beneficio en mantener a Biden contra las cuerdas, pues su objetivo es recuperar el control del Congreso en las elecciones del 2022 y la Casa Blanca en cuatro años.



Pero lo que no parecen entender, afirma Ignatius, es que lo que está en juego es la misma supervivencia de la democracia estadounidense.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

WASHINGTON

