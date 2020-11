Trump afirma que ganó las elecciones pese a que el recuento continúa

Donald Trump afirmó este miércoles en la madrugada que ganó las elecciones presidenciales en Estados Unidos pese a que el recuento de los votos continúa en varios estados claves, en una batalla electoral muy reñida con su rival demócrata, Joe Biden.

En unos comicios marcados por la polarización, la pandemia y una histórica crisis económica, el mandatario republicano se proclamó ganador y denunció un fraude sin presentar pruebas.



Cuando todo apuntaba a que Biden iba a arrebatar Arizona a los republicanos, un primer revés para el presidente, éste anunció que iba a acudir a la Corte Suprema de Justicia, al parecer para pedirle que detenga el conteo de votos enviados por correo.



"Nosotros ganamos esta elección", dijo el mandatario en un discurso en la Casa Blanca. "Este es un fraude al público estadounidense (...) Queremos que la votación se detenga", dijo.



La campaña de Biden rechazó las declaraciones de Trump calificándolas de "indignantes" y "sin precedentes", y el equipo legal del demócrata se dijo "listo para actuar" si el presidente trata de detener el recuento. Las oficinas de votación ya cerraron, aunque seguirán contabilizando votos enviados por correo hasta el martes 3, como permite la ley y como ha sucedido innumerables veces en elecciones pasadas.



Trump acusó asimismo a Biden de intentar "robar" la votación, en un tuit que inmediatamente fue etiquetado como "engañoso" por Twitter.



Antes, desde su feudo de Wilmington, Delaware, Biden declaró que estaba "en camino" de lograr la victoria, y pidió paciencia a la población. "íMantengan la fe, ganaremos!", prometió el exvicepresidente de Barack Obama frente a simpatizantes congregados en sus automóviles. "Esto no se acaba hasta que cada voto sea contado", añadió.



Según las proyecciones de los principales medios, Trump se quedó con Florida y Iowa, donde ganó en 2016; con Ohio, en el que desde 1964 ganaron todos los candidatos que llegaron a la Casa Blanca; y con Texas, un bastión republicano desde 1976.



Como ocurrió hace cuatro años con Hillary Clinton, Biden puede ganar el voto popular y perder la Casa Blanca si no consigue los 270 votos electorales necesarios, de un total de 538 que integran el Colegio Electoral según el sistema de sufragio universal indirecto. Hasta ahora, Biden acumulaba 238 votos electorales con Arizona, frente a los 213 de Trump.



Todo indica que el resultado estará supeditado a los estados del Medio Oeste. "Estados bisagra claves como Wisconsin, Pensilvania y Michigan poseen votos que no serán contados hasta mañana (miércoles) como temprano. Y también hay retrasos en Georgia", tuiteó el sitio especializado FiveThirtyEight.

AFP