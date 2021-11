¿Cómo trabajar legalmente en EE. UU. si usted es latinoamericano?

Muchas personas en Latinoamérica ven como una opción viajar a Estados Unidos a trabajar para mejorar su economía. Si usted es una de ellas, tenga en cuenta los requisitos para hacerlo de manera legal.



Lo recomendable es tramitar una visa del Departamento de Estado de Estados Unidos, a menos que no se requiera para personas de su país de nacionalidad. Con ese mecanismo usted podrá gozar de todos los derechos de cualquier otro trabajador, además de evitar problemas de carácter legal o migratorio.



Una de las más solicitadas es la visa de trabajo H-2, que puede ser clasificación H-2A o H-2B, las cuales aplican para trabajos temporales en Estados Unidos y tienen una duración de un año, aunque pueden extenderse a tres.



Según el tipo de visa H-2 se puede trabajar en oficios del sector de industria y restaurantes, en pesca o jardinería. En general, son trabajos en los cuales no es tan necesaria la formación académica, aunque sí suele priorizar la experiencia en el área. Se excluye el trabajo agrícola, pues hay un permiso especial para jornaleros.



Dentro de las visas H-2 también hay permisos para trabajar en sectores especializados, como el de ingeniería, que oferta la mayor cantidad de vacantes de empleo para extranjeros. En estos casos sí se solicita una formación académica y experiencia.



Para tramitar estos tipos de visa y que usted pueda ingresar a Estados Unidos de manera legal como no inmigrante (extranjeros que no tienen la intención de quedarse de manera permanente) para trabajar temporalmente, por lo general su empleador potencial tiene que presentar una petición en su nombre ante el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS).



Es decir, antes de tramitar la visa lo mejor será contar con una oferta de empleo por parte de una empresa en ese país. Además, tener vigente el pasaporte y, en la mayoría de casos -algunos trabajos no lo requieren-, un manejo mínimo del inglés.



También se recomienda verificar la autenticidad de la empresa para la que se planea trabajar en Estados Unidos y recordar que ningún reclutador o agente puede solicitar un pago a cambio de un puesto de empleo. El único gasto, de manera legal, es la visa de trabajo a través del consulado o la embajada, sin supuestos servicios extras o anticipados.



En muchos casos, la USCIS debe aprobar su petición antes de que usted sea elegible para solicitar una visa o solicitar la admisión en un puerto de entrada. Antes de ingresar a Estados Unidos, debe presentarse ante un oficial de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y recibir un permiso para ingresar a ese país y participar en su actividad propuesta.

Trabajar de forma permanente

Si usted tiene la combinación correcta de habilidades, educación y/o experiencia laboral, es posible que pueda vivir y trabajar de forma permanente en Estados Unidos si busca una visa de inmigrante basada en el empleo.



En este caso, hay cinco 'preferencias' de visa de inmigrantes basadas en esa categoría, como personas con aptitudes en las ciencias, las artes, la educación, los negocios o los deportes; profesores o investigadores sobresalientes; y ejecutivos o personas con puestos de mánager de multinacionales. También personas que sean profesionales y tengan títulos de posgrado (Consulte aquí el listado completo).



Si es no inmigrante y está en EE. UU.

Si usted se encuentra en Estados Unidos en un estatus legal de no inmigrante que no proporciona una autorización de empleo, por lo general puede solicitar:



- Un cambio de estatus a una clasificación de no inmigrante que proporciona autorización de empleo.



- O un ajuste de estatus para convertirse en residente permanente legal. Esta puede ser una presentación concurrente con una solicitud de visa de inmigrante o, dependiendo de las circunstancias, puede requerir que un solicitante obtenga una visa de inmigrante aprobada antes de solicitar un ajuste de estatus para convertirse en residente permanente legal.



Cancelaciones de citas para visa

Recuerde que, por la pandemia, el trámite de visas a Estados Unidos se ha retrasado en muchos países. En Colombia, por ejemplo, la Embajada continua sin la posibilidad de reanudar las operaciones habituales.



Para obtener información actualizada del estado operativo debido al covid-19 puede visitar este enlace para visas de no inmigrante y este enlace para visas de inmigrante.

