Estados Unidos suspendería beneficios de TLC con Colombia

Estados Unidos podría suspender algunos de los beneficios que Colombia obtuvo al firmar el Tratado de Libre Comercio con este país si no cancela antes de diciembre 31 de este año un programa de chatarrización de camiones que según Washington afecta a las empresas que producen vehículos de este tipo.

Eso gracias a un acuerdo al que llegó el gobierno de Juan Manuel Santos con la administración de Donald Trump para que esta última eliminara sus objeciones para el ascenso de Colombia a la OCDE. Eso, de acuerdo con una serie de documentos que obtuvo la publicación Inside Trade, que se especializa en temas de comercio.



Según la publicación, existe una serie de correos electrónicos en la que funcionarios de ambos países discuten el acuerdo al que llegaron la ministra de Comercio de Santos, María Lorena Gutiérrez, y el representante comercial de EE.UU., Robert Lighthizer.



Las fuentes dicen que en febrero, Washington le envió una carta al gobierno en al que le indicaba que no podría respaldar su ascenso a la OCDE mientras no se archivara el programa de chatarrización.



Tras varias rondas de negociaciones, Gutiérrez firmó en abril un acuerdo paralelo con EE. UU. en el que se le daba el poder para suspender beneficios del TLC si el programa no era cancelado antes del 1 de enero de 2019.



"Para parafrasear, si el programa no se cancela, EE. UU. puede limitar cualquier beneficio del TLC que considere pertinente. Por lo tanto, como predecimos, Santos tiró a su reemplazo debajo del bus con tal de obtener su premio (el ingreso a la OCDE)” , dice uno de los emails tras añadir que el gobierno de Iván Duque probablemente no podrá cumplir con ese plazo.

El pasado 25 de mayo y tras varios años de un largo proceso para cumplir con los estándares de la organización, los países de la OCDE finalmente aceptaron el ingreso de Colombia.



En una entrevista con este diario, el presidente Duque advirtió que si bien el ascenso era un paso positivo, los compromisos adquiridos por Colombia podrían poner en riesgo a sectores de la economía. Y también que elevaría ese tema ante las autoridades correspondientes en un futuro próximo.



Negociadores de ambos países se reunieron a comienzos de agosto en Bogotá para discutir este problema y los potenciales efectos sobre el TLC.



Así mismo, se sabe que la administración Trump quiere "modernizar" el TLC que firmó con Colombia, entre otras cosas, porque considera que los compromisos que el país adquirió para el ascenso a la OCDE no están reflejados en el pacto que se negoció la década pasada y entró en vigor en el 2012.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington