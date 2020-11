Estados Unidos supera los 10 millones de casos de coronavirus

Estados Unidos sobrepasó este lunes los 10 millones de casos confirmados de coronavirus, un 19,7 % del total de contagiados en el mundo, según el recuento independiente de la Universidad Johns Hopkins.



De acuerdo con esas cifras, los casos positivos ascienden a 10.018.278 y a 237.742 las muertes, en medio de una nueva escalada de los contagios tras el comienzo del otoño y luego de las actividades de campaña previas a la jornada electoral del pasado 3 de noviembre en el país.



Las estadísticas se conocieron horas después de que el presidente electo, Joe Biden, se reuniera este lunes con su recién creado grupo de trabajo sobre la covid-19.

Biden, quien venció al actual gobernante, Donald Trump, que sin embargo no ha reconocido el resultado, llamó a los estadounidenses a usar mascarilla, prenda que se convirtió en motivo de polémica en el país.



"Se los suplico. Lleven mascarilla (...) Háganlo por ustedes. Por su vecino. Una mascarilla no es una declaración política, pero sí una buena manera de empezar a unir al país".



El recuento de la Johns Hopkins reveló que Estados Unidos concentra el 18,87 % del total de fallecidos en el mundo a causa de la pandemia. En cuanto a contagios, la India, con 8.553.657 enfermos, es el segundo país en las estadísticas mundiales, seguido por Brasil, con 5.664.115 positivos.

El presidente electo de EE. UU., Joe Biden, afirmó que la lucha contra el covid-19 será una prioridad en su gobierno. Foto: Joe Raedle. AFP

Sin embargo, Brasil es segundo en las cifras de fallecidos, con 162.397 personas que perdieron la vida, mientras que la India es tercero, con 126.611 muertes. Este domingo, el país registró 109.201 nuevos contagios.



Ese número supuso una leve reducción respecto a este viernes, cuando se reportaron 127.021 nuevos casos positivos, rompiendo el récord de contagiados diarios por tercer vez consecutiva.



Las estimaciones iniciales de la Casa Blanca indicaban que en el mejor de los casos Estados Unidos sufriría entre 100.000 y 240.000 muertes a causa de la pandemia.



Trump, quien en plena campaña por su reelección resultó contagiado al igual que su esposa, Melania, y su hijo menor, Barron, rebajó posteriormente esas estimaciones y se mostró confiado en que la cifra final estaría más bien entre los 50.000 y 60.000 fallecidos, aunque luego auguró hasta 110.000 muertos, un número que también se superó.



EFE

