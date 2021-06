En EE. UU. sugieren tener sexo de manera virtual y usando tapabocas

La pandemia ha cambiado el estilo de vida de todas las personas, afectando ámbitos que van desde el desarrollo laboral, la socialización, la interacción directa en espacios concurridos, hasta el relacionamiento con otros.



Sin embargo, uno de los aspectos de los que no se ha hablado mucho ha sido el plano sexual que, sin duda, se ha visto limitado y modificado durante la epidemia global.



Si bien cada experiencia es completamente subjetiva e individual, entendiendo que no existe una fórmula perfecta para llegar a los orgasmos, la virtualización ha sido una de las salidas de aquellos interesados en saciar sus deseos carnales sin exponerse de manera directa.



Precisamente por ello, desde el Departamento de Salud de Nueva York, en Estados Unidos, se compartieron algunas recomendaciones para seguir reduciendo los casos de contagio. Entre ellas se plantea no solo tener sexo de manera virtual, sino hacerlo también con tapabocas.



Esta peculiar sugerencia ha llamado la atención de diferentes internautas, quienes valoran la 'creatividad' que podría surgir de esta propuesta. Eso sí, hay unos cuantos que consideran que, por el contrario, lo que se lograría es una deshumanización del otro.



No obstante, es importante resaltar que para reducir las probabilidades de contagio es necesario reducir el contacto cara a cara, ya que el virus se transmite a través de partículas respiratorias infectadas que pueden entran en los ojos, la nariz o la boca.



“El virus se puede propagar durante el sexo porque implica una respiración densa y cercana, así como contacto con saliva”, se lee en una pieza gráfica realizada por el Departamento de Salud de NYC y subida a la web.

El sexting se define como “la autoproducción de textos, imágenes o videos digitales en los que aparecen menores o personas adultas, desnudos o semidesnudos, o con contenidos explícitamente sexuales". Foto: iStock

También se explica que aunque no hay evidencia de que el coronavirus puede contraerse a través del esperma o el fluido vaginal, sí se ha encontrado presencia de este en el semen de hombres que tienen el virus de manera activa.

Recomendaciones adicionales

Entre las demás sugerencias de esta entidad de salud neoyorkina se encuentran:



- Evitar el sexo en grupo y el sexo con múltiples parejas.



- Optar por el sexo virtual y prácticas como videocitas, sexting, fiestas sensuales por videollamada.



- Usar el tapabocas durante el sexo y evitar los besos.



- Masturbarse juntos, respetando la distancia social y usando tapabocas.



- Utilizar preservativos y cubiertas dentales para el sexo oral.



- Lavar los juguetes sexuales y las manos con jabón y agua.



- Usar abundante desinfectante de manos.



Si quiere conocer a detalle las recomendaciones, lea el documento completo acá:

Tendencias EL TIEMPO

