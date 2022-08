La línea de bebidas afrutadas de verano de Starbucks Corp. no es tan afrutada como sugieren sus nombres, según alega una mujer de Nueva York en una demanda colectiva propuesta que pregunta: "¿Dónde está el acai?".



"A pesar de sus nombres, y sin que los consumidores lo sepan, los refrescos Mango Dragonfruit y Mango Dragonfruit Lemonade Refreshers no contienen mango, los refrescos Pineapple Passionfruit y Pineapple Passionfruit Lemonade Refreshers no contienen maracuyá, y los refrescos Strawberry Acai y Strawberry Acai Lemonade Refreshers no contienen acai", afirma Joan Kominis en la demanda presentada el viernes en un tribunal federal de Manhattan.



Kominis, residente en Queens, no dice en su demanda cómo determinó que faltaban los ingredientes. Afirma que las bebidas refrescantes están hechas principalmente con agua, zumo de uva concentrado y azúcar.

¿Supuesto engaño?

Un portavoz de Starbucks dijo que la empresa con sede en Seattle no ha sido notificada de la demanda y no tiene comentarios.



Kominis dijo que se topó con el supuesto engaño cuando compró la bebida de acai de fresa, sólo para descubrir que no contenía acai, privándola de los conocidos beneficios para la salud de la fruta. El sitio web de la empresa dice que la bebida está "acentuada" por "notas" de acai.



Según la demanda, los nombres de los productos constituyen una "promesa implícita" sobre sus ingredientes y Starbucks violó una ley de Nueva York que prohíbe las prácticas engañosas y la publicidad falsa.

El demandante y otros consumidores compraron los productos y pagaron un precio superior basándose en la confianza en la denominación de los productos. FACEBOOK

TWITTER

Kominis acusó a Starbucks de enriquecimiento injusto, diciendo que cobraba las bebidas como si contuvieran los ingredientes anunciados. Precios elevados Un refresco grande, o mediano, de mango y fruta del dragón cuesta 5,25 dólares en una tienda del centro de Manhattan.



"El demandante y otros consumidores compraron los productos y pagaron un precio superior basándose en la confianza en la denominación de los productos por parte del demandado", dijo Kominis.



"Si el demandante y otros consumidores hubieran sido conscientes de que a los productos les faltaba una de las frutas nombradas, no habrían comprado los productos o habrían pagado mucho menos por ellos".



Robert Abiri, el abogado de Los Ángeles que presentó la demanda, no respondió inmediatamente a un mensaje en busca de comentarios.



La demanda de Kominis no especifica los daños potenciales, pero dice que la "cantidad en controversia" es de más de 5 millones de dólares.





BLOOMBERG

