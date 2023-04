El español ha seguido ganando terreno en Estados Unidos. Tanto, que más de un 70 por ciento de los residentes en el país no hispanohablantes ya creen que la lengua se debe enseñar en los colegios.



Y, al tiempo, casi un 50 por ciento ve viable, a futuro, la llegada de una presidente a la Casa Blanca con este idioma materno.



Eso, al menos, es lo concluye una nueva encuesta de la Agencia LSG que fue lanzada este martes con el auspicio de la embajada de Colombia en Washington y la Asociación de Agregados Culturales Iberoamericanos con motivo del Día Internacional del Idioma Español.



“A medida que Estados Unidos aumenta su diversidad étnica y cultural, es esencial comprender cómo el rápido aumento de hispanohablantes está influyendo en las percepciones sobre el papel del español en los negocios, la educación y la política pública", dijo la Agencia al presentar sus conclusiones.



"Esta encuesta nacional demuestra qué tanto los votantes hispanohablantes como los no hispanohablantes valoran el impacto de la lengua española en la cultura estadounidense y que las empresas y los partidos políticos se benefician de la comunicación, la educación y el uso del español”, agregó.



Entre estas conclusiones también hay otros datos bien interesantes.



El 78 por ciento de los votantes hispanohablantes y el 60 por ciento de los no hispanohablantes, por ejemplo, creen que el español es clave para la cultura estadounidense.



De otro lado, 85 por ciento de los votantes hispanohablantes y el 70 por ciento de los no hispanohablantes piensa que es importante que sus hijos sean bilingües o multilingües.

El 78 por ciento de los votantes hispanohablantes y el 60 por ciento de los no hispanohablantes creen que el español es clave para la cultura estadounidense. Foto: EFE

Aunque no hay un encuesta similar en el pasado para contrastar los resultados, estos son diametralmente opuestos a las tendencias que se registraban hace dos décadas en este país cuando tomó fuerza la idea del “only english” impulsada en varios estados del país que pretendían que sólo se enseñara inglés en las escuelas y fuera el único idioma hablado por los gobiernos para comunicarse con los constituyentes primarios.



En años pasados, de hecho, han revivido propuestas similares, pero siempre con un fracaso cuando fueron llevadas a las urnas.



Aunque el inglés es el idioma más utilizado en Estados Unidos, no existe ninguna ley que lo proclame como el idioma oficial del país.

El 85 % de los votantes hispanohablantes y el 70 % de los no hispanohablantes piensa que es importante que sus hijos sean bilingües o multilingües. Foto: Istock

La encuesta también resalta cómo el 72 por ciento de los hispanohablantes y el 52 por ciento de los no hispanohablantes tienen una impresión más positiva de las empresas que se anuncian o informan en español.

El español como lengua es cada día más importante en el mundo. Foto: Archivo EL TIEMPO

Otro 72 por ciento de los hispanohablantes y 59 por ciento de los no hispanohablantes frecuentes creen que es importante que los funcionarios electos no hispanohablantes se comuniquen con los electores hispanohablantes en su lengua materna.

Y otra estadística muy relevante: entre todos los encuestados el español es, y de lejos, el segundo idioma que la mayoría de padres (un 85 por ciento) quisiera que sus hijos aprendieran.



Le sigue el francés, con el 35 por ciento; el italiano (16 por ciento), chino (14 por ciento) y japonés (10 por ciento).



“Es esencial reconocer, entender y valorar las contribuciones de los hispanohablantes a la cultura y la sociedad estadounidense. Saludamos todos los esfuerzos para resaltar cómo organizaciones e instituciones se benefician de comunicarse con sus audiencias y comunidades en Español”, dijo Luis Gilberto Murillo, Embajador de Colombia en los Estados Unidos.



En todo caso, son datos que también reflejan la expansión de la comunidad hispana en Estados Unidos.

Según los últimos datos de la Oficina del Censo, la población hispana es el grupo minoritario más grande de los Estados Unidos. Casi 42 millones de personas en Estados Unidos son hispanohablantes nativos y, además, más de la mitad (55 por ciento) de estos ya habían nacido en el país.



Una tendencia que continúa al alza. De hecho, de acuerdo con las cifras más recientes del Instituto Cervantes, en el año 2060, Estados Unidos será el segundo país del mundo con mayor número de hispanohablantes, tan solo por detrás de México.



Para llegar a sus conclusiones, la Agencia entrevistó vía telefónica a 500 votantes hispanohablantes y otros 500 no hispanohablantes.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington