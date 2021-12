En carta a Biden, senadores de Florida se oponen a exclusión de Farc

Los senadores de la Florida, Marco Rubio y Rick Scott enviaron este miércoles una carta al presidente Joe Biden en el que critican su decisión de remover a las Farc de la lista de Organizaciones Terroristas Extranjeras (FTO por su sigla en inglés).



En la carta, conocida por este diario, los congresistas se declaran preocupados y dicen que es un paso hacia atrás para la estabilidad de Colombia que otorgará a los terroristas y sus simpatizantes capacidades, recursos financieros y legitimidad a los que quieren desestabilizar a una aliado muy cercano.



"Mantener a las Farc en la lista es crítico para asegurar a los estadounidenses que sus impuestos no financien a terroristas en extranjero ni apoyan a sus simpatizantes políticos marxistas que buscan debilitar a Colombia", dicen también en la carta.



Este martes la administración Biden anunció el retiro de las Farc de la lista de terroristas de EE. UU. pero la nueva designación de dos facciones formadas por ex miembros del grupo que, a su juicio, son los que continúan con actividades terroristas: Nueva Marquetalia, que lidera Iván Márquez, y las Farc- EP.



Así mismo, la administración aclaró que los miembros de las Farc que tengan deudas pendientes con la justicia de EE. UU. seguirán en la mira de las autoridades.



Pero según Rubio y Scott esa diferenciación entre "buenos miembros y malos miembros de las Farc" es solo cosmética pues muchos elemento de las Farc han continuado con acciones terroristas a pesar del acuerdo de paz que se firmó con el grupo en el año 2016.



En la carta los legisladores le piden a Biden contestar una serie de preguntas. Entre ellas establece el criterio que utilizó el departamento de Estado para determinar quiénes se consideraban grupos disidentes de las Farc y si se consultó con el Departamento de Defensa y la Dirección Nacional de Inteligencia a la hora de remover a las Farc e incluir a los nuevo grupos.



Así mismo, si esta decisión es indicador de algún cambio de la administración frente a otros grupos violentos que han retenido un componente político que dicen es diferente a su brazo militante, como Hamás, Hezbollah o los talibanes.



Si bien los senadores dicen compartir con Biden las aspiraciones de una Colombia en paz y próspera, sostienen que la decisión adoptada es contraproducente frente a este objetivo.



"En lugar de promover la reconciliación con los ex combatientes, tememos que esta decisión solo fortalecerá a aquellos dentro de las Farc que rechazan los esfuerzos de paz al igual que a su brazo político en Bogotá. Es inaceptable dar concesiones a un grupo que ataca a civiles inocentes, secuestra a estadounidenses, intenta asesinar a funcionarios electos y defiende a un régimen peligroso e ilegítimo en Venezuela", afirman en la carta.



Aunque no lo dicen con nombre propio, la alusión al "brazo político de las Farc en Bogotá", es una referencia a Comunes, el partido que fundaron los miembros del grupo que se desmovilizaron desde el 2016.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

WASHINGTON

