Segundo juicio político contra Trump se inicia en Senado de EE. UU.

El Senado de Estados Unidos abrió este martes el histórico proceso contra el expresidente Donald Trump -el segundo juicio político en su contra- centrado en los cargos de "incitación a la insurrección" por su rol en el violento ataque al Capitolio.



Trump es el primer presidente en ser sometido a dos juicios políticos, tras haber sido absuelto en 2020 de los cargos por abuso de poder, y también es el primer mandatario en ser procesado después de haber dejado el poder.



El proceso comenzó a 1: 00 p. m. (hora local) tras un llamado solemne a mantener silencio en el hemiciclo.



"Es nuestro solemne deber constitución llevar a cabo un juicio político que sea justo y honesto con los cargos contra el expresidente Trump, que son las acusaciones más graves jamás imputadas a un presidente de Estados Unidos en toda la historia", dijo el líder de la mayoría demócrata Chuck Schumer.



La sesión empezó con una votación sobre las reglas que gobernarán el juicio político, que se aprobaron por 89 votos a favor y 11 en contra.

El pasado 6 de enero los simpatizantes del entonces presidente Donald Trump irrumpieron en el Capitolio de EE. UU. Foto: AFP

Tras el violento asalto al Capitolio el 6 de enero, este martes fueron desplegados miles de efectivos de la Guardia Nacional en la zona, que desde los incidentes está cerrada al público por una barrera.



El senador demócrata Patrick Leahy presidirá el proceso, que comienza con un debate seguido de una votación sobre si es constitucional juzgar a un expresidente.



Este paso es una mera formalidad ya que los demócratas tienen suficientes votos, pero el resultado va a ser un indicación de cuántos republicanos están abiertos a considerar estos cargos. El grueso del proceso comenzará este miércoles, una jornada a partir de la cual cada parte va a tener 16 horas para presentar sus argumentos orales.

Declaraciones de los 'fiscales' del juicio

Jamie Raskin, el principal legislador demócrata que actúa como fiscal en el juicio político contra Donald Trump dijo este martes que el caso se basa en hechos "puros y duros" y procedió a exhibir un video para argumentar que el exmandatario incitó la toma del Capitolio.



"No van a escuchar largos sermones de mi parte porque nuestro caso se basa en hechos puros y duros", afirmó Raskin ante el Senado. El representante de Maryland rebatió los argumentos de los abogados de Trump respecto a que el exmandatario no debería ser sometido al juicio político porque ya no ejerce el cargo.



"Su argumento es que si uno comete delitos pasibles de destitución en las últimas semanas de gobierno, uno goza de una impunidad constitucional. Uno se sale con la suya", indicó Raskin.



Luego Raskin proyectó una pieza audiovisual de algunos de los incidentes del 6 de enero cuando una multitud de seguidores de Trump tomaron el Capitolio, después de escuchar un discurso donde el entonces presidente los instó a rechazar la victoria del demócrata Joe Biden en las elecciones de noviembre.

Un juicio político exprés

Se espera que el juicio político se desarrolle rápido, con un posible final la próxima semana, y es improbable que termine en una condena para Trump, puesto que para ello se necesitaría un mínimo de 67 votos (dos tercios del Senado) y los demócratas solo controlan 50 escaños de la cámara.



Este proceso pasará a la historia en dos sentidos: porque convertió a Trump en el primer presidente estadounidense que afronta dos juicios políticos -tras el celebrado hace un año por sus presiones a Ucrania- y porque nunca antes se había sometido a un "impeachment" a un mandatario cuando ya no está en el poder.

