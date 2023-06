Los niveles récord de cultivos ilícitos en Colombia siguen siendo una amenaza para Estados Unidos que debe ser enfrentada usando todas las herramientas disponibles. Eso dijo este miércoles el zar antidrogas de este país, Rahul Gupta, durante un foro organizado en Washington por el Centro para Estudios Estratégicos internacionales (CSIS, por su sigla en inglés).

"Con Colombia tenemos una relación de cooperación que es histórica. Al mismo tiempo estamos revisando todo el espectro de la cooperación que incluye erradicación, interdicción, y desarrollo alternativo pues todas son herramientas que se requieren. Es importante, por ejemplo, dar poder a la gente en el país con programas como los de titulación de tierra y desarrollo alternativo para que se alejen de los cultivos. Pero los niveles récord de cultivos son una amenaza no solo para EE. UU., sino para otros países", dijo Gupta.



Según el Zar, es importante hacer énfasis en la seguridad pues sin ella no es posible el desarrollo alternativo que se quiere estimular en ciertas regiones del país donde se siembran los cultivos.



La mayor parte de la intervención de Gupta, al igual que las preguntas del público, giró en torno a la epidemia que padece EE. UU. por el uso de drogas sintéticas. Particularmente el fentanilo que, combinada con otras sustancias, es responsable de más de 100.000 muertes por sobredosis al año.



Según Gutpa, se trata de un reto formidable pues a diferencia de drogas provenientes de plantas como la cocaína, que requieren de vastas extensiones de tierras para ser producidas, con las sintéticas sólo se requieren conocimientos de química y un cuarto del tamaño de un baño para producirlas.



El Zar, que es la máxima autoridad en la Casa Blanca en el tema de drogas y de cuya oficina depende el diseño de la estrategia antinarcóticos del país, habló de un conjunto de medidas que se vienen tomando para atacar las cadenas de producción y tránsito de estas sustancias.



Así mismo, de esfuerzos en conjunto con otros gobiernos para perseguir los medios de financiación y ganancias de los narcotraficantes y sus facilitadores.



Dicho eso, insistió en que no se puede olvidar el peligro que representan las drogas de origen natural. "No nos podemos concentrar solo en las sintéticas…Hay que mantener la presión sobre las producidas a base de plantas y la estrategia incluye interrumpir la producción y su movimiento a través de las fronteras para aliviar la presión contra nuestro sistema de salud", afirmó el funcionario.



Dijo, además, que no se trata de un problema solo de EE. UU. y cuya solución requiere de una respuesta global.



Ryan Berg, director del programa para las Américas en CSIS, y el moderador del evento, le preguntó a Gupta sobre la resistencia de algunos gobierno de la región, en particular Colombia y México, que al parecer estarían cuestionando la aproximación histórica de EE. UU. frente al problema.



El funcionario, primero en este cargo cuya especialización es la medicina, contestó que a su juicio algunas de esas críticas son razonables pues le atribuyen el problema a la enorme demanda por estas sustancias en EE. UU.



Según el doctor, la respuesta ante eso es demostrar que EE. UU. realiza enormes esfuerzos para reducir el consumo y que dedica anualmente más de 20 mil millones de dólares en prevención y tratamiento.



Pero, así mismo, haciendo hincapié en que el consumo de drogas sintéticas y no sintéticas es un problema que existe y seguirá creciendo en sus países si no se toman medidas conjuntas para atajarlo.

