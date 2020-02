EE. UU. retira a Colombia de la lista de países en desarrollo

El gobierno del presidente Donald Trump retiró este lunes a Colombia, Argentina y Brasil, entre otros, de la lista de países de desarrollo, como parte de una modificación a una exención clave a las leyes comerciales correctivas de EE. UU. para facilitar la penalización a países como China, India y Sudáfrica.



De acuerdo con el representante de Comercio de EE. UU., la reducción de la lista interna de países en desarrollo y menos desarrollados busca restringir el umbral con el fin de iniciar una investigación estadounidense respecto a si las naciones están perjudicando a las industrias de EE. UU. con exportaciones subsidiadas deslealmente.

Estar en esa lista daba una serie de preferencias comerciales con EE. UU., que no veía con muy buenos ojos que entre los beneficiados estuvieran economías como la de China, con la que Trump ha enfrentado una guerra comercial que ha traído consecuencias para todo el planeta.



El presidente de China, Xi Jinping, saluda al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Foto: AFP

No obstante, la clasificación de país "desarrollado" o "en desarrollo" no existe en

la reglamentación de la Organización Mundial del Comercio (OMC).



El representante de Comercio dijo que la decisión de revisar su metodología de país en desarrollo para las investigaciones de derechos compensatorios era necesaria, ya que la orientación previa de EE. UU., que data de 1998, "ahora esta obsoleta".



La decisión marca una desviación notable de dos décadas de política comercial estadounidense con respecto a las naciones en desarrollo que podría resultar en sanciones más estrictas para algunos de los principales exportadores del mundo.



La medida también refleja la molestia de Trump al ver que grandes economías, como China e India, pueden recibir beneficios comerciales preferenciales.



Se espera que Colombia no resulte muy perjudicada, pues tiene un acuerdo de libre comercio con EE. UU.



La administracion Trump ha intentado poner fin a estas preferencias especiales para las naciones calificadas en ciertas categorías, como las que pertenecen a clubes económicos mundiales como el Grupo de los 20, la OCDE o que el Banco Mundial clasifica como naciones de altos ingresos.



En julio pasado, Trump emitió un memorando ejecutivo en el que le solicitó al representante de Comercio de EE. UU., Robert Lighthizer, determinar si ha habido un "progreso sustancial" hacia la limitación del número de países considerados como naciones en desarrollo.



EE. UU. puede actuar de manera unilateral en caso de no observar avances, amenazó Trump. Varios de los países que no figuran en la lista del aviso del representante de Comercio ya han acordado renunciar a sus derechos de países en desarrollo en futuras negociaciones comerciales, incluidos Brasil, Singapur y Corea del Sur.



Bloomberg y EFE