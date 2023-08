Pese a apoyar los esfuerzos por alcanzar una paz duradera en Colombia, Estados Unidos continuará persiguiendo a los narcotraficantes que tengan deudas con este país y buscará que sus crímenes, al igual que los de otros delincuentes, no queden en la impunidad.

Eso le dijo a este diario un portavoz del Departamento de Estado al responder a una pregunta de EL TIEMPO sobre el plan de reconciliación nacional que ha propuesto el presidente Gustavo Petro y que incluiría un camino para que narcotraficantes y otros criminales se puedan reincorporar a la sociedad.



"Estados Unidos apoya los esfuerzos por encontrar soluciones duraderas que conduzcan a la paz en toda Colombia y condena a quienes socavan el acuerdo de paz logrado con tanto esfuerzo por Colombia mediante el narcotráfico", dijo el portavoz.



El presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Foto: EFE /EPA/MICHAEL REYNOLDS

Según el Departamento de Estado, la administración de Joe Biden "mantiene un gran interés en llevar a los narcotraficantes ante la justicia y evitar la impunidad por los actos cometidos por terroristas y otros grupos armados ilegales".



La respuesta deja claro que una eventual ley de esta naturaleza que no incluya sanciones contra narcotraficantes, terroristas y otros grupos armados ilegales, no sería respaldada por EE. UU.



Así mismo, que aún si existieran sanciones, Estados Unidos no abandonará los procesos jurídicos que existan contra algunos de ellos en este país.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68