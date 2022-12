Estados Unidos le advirtió al presidente Gustavo Petro este martes que debe proceder con "cautela" antes de llevar adelante su propuesta de sustituir los cultivos de coca por otros pero de manera gradual.



(Lea aquí: ¿Gobierno Petro cumple órdenes de la Corte sobre el glifosato con nuevo decreto?)



Así mismo, Washington indicó que, en cualquier caso, no debe hacerse una transición inmediata de una estrategia a otra y que la erradicación forzosa debe continuar mientras no exista un programa viable de sustitución de cultivos.



(Vea también: Gustavo Petro propone la gradualidad en la sustitución de cultivos de coca)

"Advertimos a la administración Petro contra la transición inmediata de una estrategia de erradicación forzada a una voluntaria para controlar el crecimiento de cultivos ilícitos", le dijo a EL TIEMPO un portavoz del Departamento de Estado.

Sigue siendo importante contar con un programa de sustitución totalmente financiado y bien diseñado antes de pasar a la sustitución (voluntaria) como medio principal de control de cultivos FACEBOOK

TWITTER

Según el portavoz, "sigue siendo importante contar con un programa de sustitución totalmente financiado y bien diseñado antes de pasar a la sustitución (voluntaria) como medio principal de control de cultivos. Hasta el momento, la erradicación forzosa continúa y se espera que continúe mientras se desarrolla un programa viable de sustitución de cultivos".



De acuerdo con el funcionario, Estados Unidos continuará trabajando en estrecha colaboración con Colombia "para implementar un enfoque holístico para abordar los desafíos antinarcóticos. Esto incluye esfuerzos en seguridad rural integral, justicia y desarrollo, protección del medioambiente y reducción integrada de la oferta de drogas. Al iniciar este proceso, la utilización de todas las herramientas técnica y financieramente viables sigue siendo esencial para lograr el compromiso del Presidente de prevenir el crecimiento del cultivo de coca".

Facebook Twitter Linkedin

Foto de archivo de erradicación de cultivos ilícitos. Foto: Ejército

El funcionario también mencionó que agradecen que Colombia siga cumpliendo con sus compromisos internacionales, "incluidos los tratados internacionales de control de drogas y las normas establecidas por las convenciones de la ONU".

Acá se les da mucha importancia a la erradicación y a la idea de que ese proceso debe seguir sin que esté condicionado a que los cultivos alternativos estén funcionando FACEBOOK

TWITTER

La semana pasada, durante un encuentro con cultivadores en el Catatumbo, Petro presentó la propuesta de la gradualidad en la erradicación de cultivos, alegando que a los campesinos no se les podía eliminar su medio de sostenimiento (los cultivos de coca) mientras no comenzaran a dar frutos los cultivos sustitutos.



De acuerdo con Michael Shifter, expresidente del Diálogo Interamericano y profesor de Georgetown, esta propuesta no caerá bien en Washington. "Acá se les da mucha importancia a la erradicación y a la idea de que ese proceso debe seguir sin que esté condicionado a que los cultivos alternativos estén funcionando. Entre otras cosas porque estos pueden tardar mucho tiempo y mientras tanto se va a seguir produciendo mucha coca", dice Shifter.



Aunque el tono en la respuesta de Estados Unidos fue medido, fue evidente que hay una seria discrepancia y hasta una amenaza velada. De acuerdo con el Departamento de Estado, la erradicación forzosa debe continuar y solo volverse voluntaria cuando ya exista un programa exitoso de sustitución de cultivos.



Además, el resaltar que Colombia cumple con sus compromisos internacionales en materia de lucha contra las drogas estaría también sugiriendo que abandonar la erradicación forzosa de manera prematura podría ser visto como un incumplimiento.



SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68