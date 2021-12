2021 está a punto de ‘bajar el telón’ y muchas personas ya están a la espera de un viaje para cerrar con broche de oro otro año atípico en el cual se vivió en medio del covid-19 y la paulatina transición hacia la ‘nueva normalidad’ con los procesos de vacunación.

A pesar de todo, el virus sigue vigente e incluso una nueva variante encendió las alarmas de las autoridades: la ómicron, detectada de forma oficial en Sudáfrica —aunque ya hay casos en Sudamérica, Europa y Asia—, tuvo cierto impacto en la economía, el turismo y la vida social de países que ya estaban en el marco del regreso de diversas restricciones ante inusuales repuntes de casos de contagio.



Para Estados Unidos, por ejemplo, hay unos nuevos requisitos de viaje que empezaron a regir desde este lunes 6 de diciembre. El país norteamericano, uno de los más golpeados por el covid-19 —tiene más de 49 millones de contagios registrados y poco más de 787 mil muertes por cuadros graves de la enfermedad—, planteó ciertos protocolos con el fin de controlar una probable expansión del virus, sea por motivo de la ómicron o no.

Prueba PCR y declaración jurada

La toma de la prueba PCR se convirtió en un requisito obligatorio para ingresar a Estados Unidos. Foto: Jaiver Nieto Álvarez. EL TIEMPO

Según dio a conocer la página oficial de los Centros de Control de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas), quienes quieran entrar al país y no sean residentes permanentes tendrán que mostrar una prueba PCR negativa que se haya tomado como máximo 1 día antes del trayecto.



A ello se le suma presentar un comprobante con el cual el turista demuestre que está “totalmente vacunado”, contra covid.



“Por el momento, todos los pasajeros que viajan en avión, de 2 años de edad o más, así sean ciudadanos o no y estén vacunados o no, deben presentar un resultado negativo de la prueba viral de detección del covid-19 o un certificado de recuperación del covid-19 para poder abordar un vuelo a Estados Unidos”, planteó la página de los CDC.



La entidad también obliga al uso de tapabocas durante los trayectos en avión. Dependiendo su lugar de destino puede que existan otras restricciones imperantes —como el uso de la mascarilla en los espacios públicos—.



Vale destacar que, junto con la prueba PCR negativa y la constancia de vacunación, se solicita un formulario que es una suerte de ‘acta juramentada’ con el cual el turista asegura que no tiene ningún tipo de indicio de covid-19 o que, si tuvo el contagio, lo superó en un tiempo determinado que le permite viajar sin inconvenientes.

Los viajes a Estados Unidos tienen nuevos lineamientos en procura de la bioseguridad. Foto: iStock

¿Quiénes no pueden viajar a Estados Unidos?

No serán admitidos los turistas que provengan de los siguientes países: Botsuana, Esuatini, Lesoto, Malawi, Mozambique, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue FACEBOOK

A raíz de la aparición de la variante ómicron y la ‘alerta’ surgida por su rápida propagación en varios países —lo que se conoce de forma concreta, en cuanto a contagios y letalidad, es apenas preliminar, aunque es seguida muy de cerca por la OMS y otras entidades sanitarias en el mundo—, Estados Unidos dio a conocer una lista de lo que denominó como ‘Viajeros con prohibición de entrada a los Estados Unidos’.



No serán admitidos los turistas que provengan de los siguientes países: Botsuana, Esuatini, Lesoto, Malawi, Mozambique, Namibia, Sudáfrica y Zimbabue.



“Los ciudadanos y residentes legales permanentes de Estados Unidos, ciertos familiares y otras personas que reúnen los requisitos para determinadas excepciones y que estuvieron en uno de los países enumerados en los últimos 14 días sí podrán ingresar a los Estados Unidos”, afirmó la entidad.

Para concluir, y como se ha hecho desde la imposición de diversas restricciones en viajes, la página de los CDC invita a posponer el viaje o cancelarlo a quienes tengan pendiente el resultado de una prueba de covid-19, dieron positivo y no han completado su tiempo de aislamiento o ha tenido contacto estrecho con un posible foco de contagio.

