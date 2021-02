Greene: la extremista que tiene en jaque a los republicanos en EE. UU.

La representante a la Cámara republicana Marjorie Taylor Greene no se disculpó ni se retractó por completo de sus declaraciones en las que ha expresado su apoyo a numerosas teorías de conspiración de la extrema derecha, entre ellas QAnon y Pizzagate.



Si el Congreso quiere "condenarme y crucificarme en la plaza pública por las palabras que dije y que lamento, entonces creo que nos enfrentamos a un gran problema", dijo este jueves en un discurso horas antes de que los demócratas buscaran despojarla de sus dos cargos como legisladora en EE. UU.

Sin embargo, la republicana de Georgia aceptó que lamenta parte de su promoción a las teorías de la conspiración y la violencia contra los demócratas.



Greene retrocedió ante las afirmaciones anteriores sobre la teoría de la conspiración de QAnon, los tiroteos masivos en escuelas y el ataque terrorista del 11 de septiembre de 2001 en los EE. UU.



"Nuestros niños son nuestro futuro y son nuestro recurso más preciado. También quiero contarles el 11 de septiembre absolutamente sucedió ", dijo Greene en sus comentarios.



El discurso hizo eco de algunos de sus comentarios en una reunión cerrada del partido republicano el miércoles mientras buscaba apuntalar el apoyo entre sus compañeros republicanos.



El líder de la minoría de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, se negó a retirarla unilateralmente de los comités responsables de la educación y el presupuesto. Dijo que le toma la palabra de que comprende las consecuencias de sus acciones ahora que es miembro electa del Congreso.

Greene, de 46 años, ha sido objeto de duras críticas por parte de algunos compañeros republicanos, incluido el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, quien dijo que "las mentiras locas y las teorías de la conspiración" son un "cáncer" para el partido y el país.



Greene dijo que "tropezó" con QAnon, una teoría de la conspiración con respecto a un funcionario gubernamental anónimo que dejó caer pistas para derrocar las estructuras de poder globales, mientras usaba Google en 2017.



"Me interesé mucho, así que publiqué sobre ello en Facebook". Dijo Greene. "Leí sobre eso. Hablé sobre eso". Greene dijo que se molestó por las cosas y que no confiaba en el gobierno ("muchos estadounidenses no confían en nuestro gobierno", dijo), lo que la llevó a creer cosas que no eran ciertas.



Sin embargo, Greene también se quejó de cómo la retratan los medios de comunicación, lo que dijo no describe adecuadamente quién es. Dijo que ha "vivido una vida muy buena y una vida de la que su familia está orgullosa", y que es una exitosa propietaria de un negocio.



También acusó a los medios de comunicación de tergiversar la verdad. "¿Nos mantenemos divididos así?", preguntó a sus compañeros representantes. "¿Permitiremos que los medios que son tan culpables como QAnon de presentar verdades y mentiras nos dividan?".



El presidente del Comité de Reglas de la Cámara, Jim McGovern, de Massachusetts, dijo que no escuchó unas disculpas sinceras por parte de la congresista. "No escuché una disculpa o desautorización por esas cosas", expresó McGovern.

Batalla en el interior del partido

La de Greene es una de las batallas de la guerra que se libra en el partido republicano entre conspiracionistas y aliados de Trump por un lado y miembros más apegados a la tradición de la formación por el otro.



Otra de las batallas es la que están librando los congresistas más próximos a Trump para expulsar del liderazgo del partido a la actual número 3 en la Cámara Baja, Liz Cheney, que apoyó el "impeachment" contra el expresidente por el asalto al Capitolio.



(En contexto: La legisladora republicana que votará por el 'impeachment' de Trump)



Cheney, que es hija del exvicepresidente Dick Cheney (2001-2009), recibió también el apoyo de McConnell, que dijo que la congresista "es una líder con profundas convicciones y el coraje para actuar en consecuencia".



