Caos en la Cámara Baja de EE. UU.: ¿qué viene tras la destitución de Kevin McCarthy?

El republicano Kevin McCarthy fue destituido este martes como líder de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, tras una moción en su contra presentada por un miembro de su propio partido en represalia por concesiones efectuadas a los demócratas.



(En contexto: Kevin McCarthy es destituido como líder de Cámara de Representantes de Estados Unidos)



La resolución, introducida el lunes por el conservador Matt Gaetz, fue aprobada por 216 votos a favor y 210 en contra, haciendo historia al ser la primera vez que una moción de este tipo sale adelante.



(Puede leer: EE. UU. sanciona a empresas chinas acusadas de facilitar la producción de fentanilo)

Gaetz, opuesto desde el principio a la nominación de McCarthy como líder, había amenazado durante meses con activar el proceso para sacarlo del puesto y esa amenaza se aceleró el fin de semana pasado, después de que McCarthy apoyó en votos demócratas para sacar adelante la ley que amplió durante 45 días la financiación de la Administración en temas claves y evitó así un cierre del Gobierno.



Desde las elecciones de medio mandato del pasado noviembre, los conservadores tienen en esa cámara 221 escaños y los demócratas, 212. Activar la moción de censura requería solo que la impulsara un legislador, ya sea demócrata o republicano, y que esa votación alcanzara la mayoría simple para ser aprobada. Como hay dos vacantes en la Cámara de Representantes, esa cifra se situaba en 217 votos.



(Además: Estados Unidos: El Paso registra récord de muertes de migrantes, muchas por el calor)

Facebook Twitter Linkedin

Kevin McCarthy. Foto: EFE

Gaetz forma parte del llamado “Freedom Caucus” (Caucus de la Libertad, en español), el ala del Partido Republicano más afín al expresidente Donald Trump.



"Después de ocho meses de liderazgo fallido y de esta destitución histórica, creo que deberíamos pasar página y encontrar a alguien más. Lo que ha paralizado la Cámara de Representantes es el fracaso de McCarthy", dijo Gaetz, que descartó postularse para ese puesto y no se consideró responsable del "caos" legislativo que algunos auguran.



(Siga leyendo: Hijo de Biden se declara no culpable de posesión ilegal de armas cuando consumía drogas)



Solo otros dos presidentes de la Cámara de Representantes en el último siglo han sido sometidos a una moción en su contra, ambas sin éxito: contra los también republicanos Joseph Cannon, en 1910, y John Boehner, en 2015.



En esa última ocasión no se llegó a someter a voto, pero su presentación fue un detonante para la dimisión de Boehner meses después.



La destitución de McCarthy ahonda la división entre moderados y radicales dentro del Partido Republicano y sume en la incertidumbre y el caos a la Cámara Baja, paralizada ahora hasta la elección de un nuevo presidente.



(Lea también: Senador estadounidense falleció en terrible accidente aéreo)

Espero que sepan que cada día trabajé independientemente de si me subestimaban o no. Quería hacerlo con una sonrisa. FACEBOOK

TWITTER

McCarthy llegó al cargo en enero de este año, tras 15 votaciones que fueron bloqueadas de manera sucesiva por sus opositores dentro de su misma formación, Gaetz incluido, quien se abstuvo en los dos últimos. En esa ocasión, McCarthy también hizo historia al ser el primero en un siglo en no ser elegido a la primera.



El reglamento de esa cámara establece que es el propio Speaker, como se le llama a ese cargo en inglés, quien debe elaborar la lista de sus sustitutos y el orden en que estos pueden ejercer de forma interina en caso de vacante hasta la elección de un nuevo líder.



(Vea también: ¿Por qué varios congresistas le pidieron a Joe Biden sanciones contra Rafael Correa?)



Así, McCarthy será reemplazado de forma temporal por el también republicano Patrick McHenry, representante del décimo distrito de Carolina del Norte.

Facebook Twitter Linkedin

El representante republicano de Florida Matt Gaetz. Foto: EFE

Demócratas y republicanos pueden presentar ahora a sus propios candidatos, que deben superar la mayoría de los votos emitidos para alzarse con ese cargo.



Y aunque podía presentarse de nuevo, McCarthy anunció este mismo martes que no se postulará. “Puede que haya perdido una votación, pero luché por lo que creo. Y creo en Estados Unidos. Ha sido un honor servir”, escribió en su cuenta de X, antes Twitter.



(Le recomendamos: Donald Trump podría perder la Torre Trump: ¿por qué el juicio civil amenaza su emporio?)



En una rueda de prensa posterior, el republicano manifestó: "No volveré a presentarme a presidente (de la Cámara). (...) Espero que sepan que cada día trabajé independientemente de si me subestimaban o no. Quería hacerlo con una sonrisa".



Por lo pronto, los medios estadounidenses señalan que no hay un sucesor obvio para unificar al partido republicano.



El vacío en el cargo llega en plena negociación de los presupuestos para el actual año fiscal y con la fecha límite del 17 de noviembre, cuando el Gobierno amenaza una vez más con cerrar si el Congreso no actúa para mantenerlo financiado. Un cierre disruptivo tendría efectos en cascada en toda la economía estadounidense.



(Además: Polémica por violenta cacería de cerdos silvestres en EE.UU.:¿qué sucedió?)



Está en el aire también la ayuda estadounidense a Ucrania, que se quedó fuera de esa normativa y que está previsto que se contemple en un proyecto de ley aparte. Y, por otro lado, penden de un hilo las polémicas batallas sobre la política de inmigración y asilo, así como el apoyo a las personas en situación de vulnerabilidad.



Por lo pronto, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, declaró este martes que el presidente Joe Biden espera que la designación del nuevo presidente sea rápida “porque los urgentes desafíos que enfrenta nuestra nación no van a esperar”.



En Estados Unidos, sin embargo, no hay una norma que establezca cuánto tiempo puede prolongarse la presidencia interina, pero la urgencia del momento insta a que el proceso de sustitución no se demore, ya que en la práctica el presidente interino solo puede gestionar temas administrativos y la nueva legislación debe esperar a la llegada del siguiente líder.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de EFE