La Cámara de Representantes de Estados Unidos comenzó este miércoles el proceso para discutir el acuerdo que busca aumentar la capacidad de endeudamiento de Estados Unidos y evitar un default, logrado tras maratónicas negociaciones entre el presidente Joe Biden y los republicanos.



El acuerdo bipartidista alcanzado el fin de semana suspende el llamado "techo" de la deuda federal, que actualmente es de 31,4 billones de dólares, durante dos años, lo suficiente para atravesar las próximas elecciones presidenciales de 2024 y permitir que el gobierno siga pidiendo dinero prestado y continúe solvente.



El gasto no destinado a defensa se mantendrá sin cambios el año que viene y aumentará sólo nominalmente en 2025. Además, prevé un recorte de 10.000 millones de dólares en los fondos asignados al fisco para modernizar e intensificar los controles, que era una exigencia republicana, así como la recuperación de los fondos asignados a la lucha contra covid-19 que aún no se han gastado.



Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, en su comparecencia en el Senado. Foto: AFP

El compromiso también incluye nuevas condiciones impuestas para beneficiarse de ciertas ayudas sociales, incluidos los cupones alimenticios.



El Congreso tiene algunos días de margen antes de que la caja del país empiece a flaquear, lo que sucederá a partir del 5 de junio, según la estimación de la secretaria del Tesoro, Janet Yellen.



Los términos del pacto logrado entre Biden y el líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, todavía requieren el visto bueno de los legisladores de la cámara y el Senado, algunos de ellos feroces opositores de la iniciativa.



Estados Unidos se arriesga a un default o cese de pagos de sus obligaciones, algo inédito que puede tener consecuencias catastróficas para la economía.



El martes, el Comité de Reglas de la cámara baja dio un primer indicio de la tendencia que se espera en la votación del proyecto, de siete votos contra seis, con dos republicanos y cuatro demócratas en contra.



Ahora corresponde a los congresistas de la Cámara de Representantes, de mayoría republicana, pronunciarse antes de que lo haga el Senado, de mayoría demócrata.



El jefe del campo republicano en la cámara, Kevin McCarthy, reconoció que no logrará unanimidad, pero se mostró optimista de alcanzar los "mayores" recortes presupuestales de la historia, según dijo a periodistas. McCarthy aún tiene por delante una dura tarea: convencer a la mayoría republicana de adoptar la nueva ley para que no parezca que depende de los representantes demócratas.



Por su parte, los líderes demócratas, a pesar de los recortes al presupuesto del gobierno, se comprometieron a aportar los votos que faltarían. Los demócratas de la cámara votarán para que "el país no entre en default. Punto", declaró su jefe, Hakeem Jeffries.



De ser aprobado en la Cámara Baja, bajo control republicano, el plan pasaría al Senado, dominado por los demócratas, para su visto bueno antes de acabar en el Despacho Oval para la firma de Biden.

WILLIAM MORENO HERNÁNDEZ

REDACCIÓN INTERNACIONAL