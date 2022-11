La mala jornada electoral que vivieron los republicanos el martes pasado se confirmó parcialmente durante este fin de semana, cuando los demócratas aseguraron el control del Senado con dos victorias en Arizona y Nevada que desde ya les garantiza la mayoría en la Cámara Alta por los próximos dos años.



(Además: Estados Unidos: los ganadores y perdedores de las elecciones legislativas)



En Arizona, el senador Mark Kelly derrotó a Blake Masters por más de 100.000 votos (escrutado el 90 por ciento), mientras que en Nevada la agencia AP y demás medios cantaron la carrera en favor de la senadora Catherine Cortez-Masto por poco más de 6.000 sufragios, superando al candidato trumpista Alan Laxalt.



(Lea también: Estados Unidos: un candidato que murió el mes pasado ganó en Pensilvania)

Aunque ninguno de los dos había reconocido la derrota, y el triunfo de los demócratas aún debe ser certificado por las autoridades estatales, las ventajas actuales y los votos aún por contar no daban espacio para una posible alteración de los resultados.



Con estos dos triunfos los demócratas obtendrían 50 curules (entre 100), lo cual les da la mayoría, pues en caso de un empate el voto decisorio lo pone el vicepresidente del país. En este caso, Kamala Harris.



El número podría incluso aumentar a 51 (vs. 49 republicanos) el próximo 6 de diciembre, cuando se realice una elección especial en Georgia para definir al ganador en este estado. Si bien el demócrata Raphael Warnock se impuso, no logró el 50 por ciento de los votos que exige este estado para ganar en primera vuelta.



(Puede leer: Elecciones en Estados Unidos: las 5 lecciones que dejan los resultados)

Facebook Twitter Linkedin

Joe Biden. Foto: Bloomberg

En el caso de la Cámara de Representantes, la contienda seguía en el limbo, aunque con una ligera ventaja de los republicanos.



De momento, el partido del elefante tenía aseguradas 211 curules, frente a las 204 de los demócratas, con 20 carreras aún pendientes de un ganador. Se requieren al menos 218 para alcanzar la mayoría. En 9 de ellas los republicanos estaban adelante en los conteos parciales, lo cual les daría, si se confirman, 220 asientos.



Pero en varios casos la ventaja era menor del 1 por ciento y aún faltaban muchos votos por contar.



Si bien la mayoría de expertos seguían dándolos como favoritos para recuperar el control de este órgano, las posibilidades de otra sorpresa demócrata no estaban descartadas.



(Además: Biden dice estar 'preparado' para trabajar con la oposición republicana)



Pero la incertidumbre podría prolongarse por varios días más, incluso semanas, dado que la mayoría de los votos que están pendientes por contar son de estados donde se permite votar por correo hasta el mismo día de las elecciones. En el caso de California, por ejemplo, los votos son válidos siempre y cuando lleguen este martes 14 de noviembre.



Así ganen, los resultados dejan mucho que, desear pues los republicanos esperaban al menos 30 curules de ventaja o más y están ad portas de una precaria mayoría con solo unos pocos votos de diferencia.



Eso complica la gobernabilidad de este partido en la Cámara Baja, pues tendrían que contar con casi el 100 por ciento de respaldo entre sus miembros para aprobar cualquier iniciativa.



(Le recomendamos: Elecciones EE.UU.: los nuevos rostros que refrescan la diversidad en la política)



Así mismo, durante el fin de semana también se confirmó la derrota de prácticamente todos los candidatos a secretario de Estado que negaron los resultados de las elecciones del 2020. Un desarrollo importante, pues entre los poderes del secretario de Estado está el de certificar los resultados de las elecciones.



En gobernaciones, los resultados también beneficiaban a los demócratas, que recuperaron el control en dos estados y estaban muy cerca de un tercero en Arizona.



En conjunto, el desenlace de estos comicios de mitad de término provocó una especie de crisis dentro del partido republicano, pues llegaron a la cita con inmejorables condiciones para arrasar y terminaron, por ahora, a la defensiva.



(Siga leyendo: Elecciones de EE. UU.: ¿por qué la demora en conocer los resultados finales?)



Varios legisladores en ambas cámaras, de hecho, han pedido posponer las votaciones internas para definir las presidencias del Senado y la Cámara de Representantes.



De acuerdo con el Senador Marco Rubio, antes que ponerles el sello a los líderes actuales (Mitch McConnell en el Senado y Kevin McCarthy en la Cámara), primero hay que averiguar “qué carajos pasó”.



Tanto interna como externamente, la mayoría de las críticas apuntan al expresidente Donald Trump y su influencia desmedida dentro el partido.



(Puede leer: Maura Healey será la primera gobernadora abiertamente lesbiana de EE. UU.)

Facebook Twitter Linkedin

Mitin de Donald Trump en Pensilvania. Foto: Ed JONES / AFP

Especialmente porque Trump seleccionó, casi a dedo, a una buena cantidad de los candidatos que terminaron perdiendo en estados que eran claves y donde los republicanos parecían competitivos.



“Tuvimos una oportunidad histórica, y Trump, al escoger candidatos inelegibles, la destruyó. Nos ha costado ya tres elecciones y es hora de parar esta tontería”, dice Scott Reed, estratega asociado con los republicanos.



En opinión de Reed, Trump, además, terminó incentivando el voto demócrata y de independientes al sugerir que una “marea roja” en estos comicios era el preludio de su candidatura para el 2024.



(Además: Donald Trump: las claves de su citación a declarar por asalto al Capitolio)



Así también lo piensa el exgobernador de Nueva Jersey y potencial rival de Trump en las primarias del partido, Chris Christie. “Cuando Trump apareció en el radar nos dijo que con él nos cansaríamos de ganar. Pero desde entonces hemos perdido todo, en 2018, 2020 y ahora en 2022. Yo estoy cansado, pero de perder por culpa suya”, dijo Christie.



Algunos de sus principales asesores, entre ellos James Miller, le pidieron que postergue transitoriamente el anuncio de su candidatura, que estaba previsto para este martes.



“Voy a hacer un gran anuncio el martes 15 de noviembre en Mar-a-Lago”, su residencia de Florida, anunció el millonario en la víspera de estas elecciones legislativas.



Pero todo indica que el expresidente hará caso omiso y se lanzará esta semana. Para Trump, si algunos republicanos fracasaron fue por no haberse jugado íntegramente por el trumpismo.

SERGIO GÓMEZ MASERI

Corresponsal de EL TIEMPO

Washington

En Twitter @sergom68